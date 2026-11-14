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涉暴力搶劫長島71歲翁 警公布3嫌照片

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區長島市一名71歲男子日前遭三名陌生男子毆打並搶走手機，警方公布三名嫌犯的監...
皇后區長島市一名71歲男子日前遭三名陌生男子毆打並搶走手機，警方公布三名嫌犯的監視器畫面，呼籲民眾協助辨認。（NYPD提供）

AI摘要

文章摘要整理：

長島市1名71歲男子在街頭遭3名男子攔下，先起口角後被毆打並搶走手機，警方已公布嫌犯照片追查。

皇后區長島市日前發生一起街頭搶劫案，一名71歲男子行經遊樂場附近時，遭三名陌生男子攔下，雙方發生口角後，其中一人突然揮拳毆打他的臉部，其他兩人則趁機搶走手機。三名嫌犯得手後逃逸，警方近日公布監視器照片，呼籲民眾協助辨認。

根據警方消息，案件發生於5日上午約10時，地點位於長島市11街與45大道交叉口附近。當時71歲男子正在附近行走，三名不認識的男子上前與他發生言語爭執，隨後衝突升級，其中一人朝他臉部揮拳，另外兩人趁亂強行搶走他的手機，三人隨即往不明方向逃逸。

警方指出，男子雖遭毆打，但並未在這起事件中受傷。轄區108分局接手調查後，取得三名嫌犯的監視器畫面，目前尚未有人落網。

根據警方公布的照片，其中一名嫌犯穿著黑色連帽上衣，頭戴灰色棒球帽；另一人穿黑色連帽外套；第三人留有及肩長髮，身穿多色連帽上衣及黑色運動褲。

警方目前提供最高3500元獎金，徵求有助逮捕及起訴嫌犯的線索。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-8477，也可透過警方止罪網站crimestoppers.nypdonline.org或社群平台X帳號@NYPDTips提供資訊，所有線索均會保密。

精華 FAQ

  • 案件發生於5日上午約10時，地點在皇后區長島市11街與45大道交叉口附近、遊樂場周邊。當時71歲男子行經該處，遭3名陌生男子攔下並引發衝突。

  • 3名男子先與受害者發生言語爭執，之後其中1人突然揮拳打向他的臉部，另外2人趁亂強行搶走手機，得手後立即往不明方向逃離現場。

  • 轄區108分局已取得3名嫌犯的監視器畫面並公布照片，案件尚未有人落網。警方提供最高3500元獎金，民眾可撥打(800)577-8477、上網或透過X帳號@NYPDTips提供線索。

長島 皇后區 長島市

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