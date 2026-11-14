涉暴力搶劫長島71歲翁 警公布3嫌照片

皇后區長島市一名71歲男子日前遭三名陌生男子毆打並搶走手機，警方公布三名嫌犯的監視器畫面，呼籲民眾協助辨認。（NYPD提供）

AI摘要 文章摘要整理： 長島市1名71歲男子在街頭遭3名男子攔下，先起口角後被毆打並搶走手機，警方已公布嫌犯照片追查。

皇后區長島 市日前發生一起街頭搶劫案，一名71歲男子行經遊樂場附近時，遭三名陌生男子攔下，雙方發生口角後，其中一人突然揮拳毆打他的臉部，其他兩人則趁機搶走手機。三名嫌犯得手後逃逸，警方近日公布監視器照片，呼籲民眾協助辨認。

根據警方消息，案件發生於5日上午約10時，地點位於長島市 11街與45大道交叉口附近。當時71歲男子正在附近行走，三名不認識的男子上前與他發生言語爭執，隨後衝突升級，其中一人朝他臉部揮拳，另外兩人趁亂強行搶走他的手機，三人隨即往不明方向逃逸。

警方指出，男子雖遭毆打，但並未在這起事件中受傷。轄區108分局接手調查後，取得三名嫌犯的監視器畫面，目前尚未有人落網。

根據警方公布的照片，其中一名嫌犯穿著黑色連帽上衣，頭戴灰色棒球帽；另一人穿黑色連帽外套；第三人留有及肩長髮，身穿多色連帽上衣及黑色運動褲。

警方目前提供最高3500元獎金，徵求有助逮捕及起訴嫌犯的線索。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-8477，也可透過警方止罪網站crimestoppers.nypdonline.org或社群平台X帳號@NYPDTips提供資訊，所有線索均會保密。