紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少1死10傷仍有1人受困

布碌崙一棟建築11日部分倒塌，當地媒體報導有人受困，救援人員在現場展開搜救。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙弗拉特布希一棟3層樓建築突然倒塌，造成至少1人死亡、10人受傷，消防與搜救人員持續在瓦礫中尋找仍受困的1名人士，倒塌原因尚待釐清。

紐約消防部門一名官員表示，布碌崙 (布魯克林)一棟3層樓建築11日下午倒塌，造成至少1人死亡、10人受傷，其中4人傷勢嚴重，仍有1人受困。

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CNN報導，事故發生於當地下午4時左右，地點位於布碌崙中部的弗拉特布希（Flatbush）社區。當地以住宅區為主，居民多為非裔 及加勒比海地區非裔族群。消防部門一名官員指出，倒塌建築的1樓設有商店，樓上至少有一間公寓。建築旁還有一處施工工地，紐約市 建築局（NYC Department of Buildings）表示，正於現場調查。

現場影片顯示，消防員從堆積如山的瓦礫中移出一名受害者，4名消防員將其放上擔架並送離現場。搜救人員也出動無人機協助搜索，並在天色漸暗時使用手電筒。

日落時分，數十名消防員仍在瓦礫中挖掘、翻找建築物內的物品，搜尋受害者。畫面中，一名消防員將枕頭丟到一旁，另一人則搬開損壞的烤箱。

辦公室距離事發地點僅數個街區的紐約州眾議員赫梅林（Rodneyse Bichotte Hermelyn）告訴當地媒體Spectrum News NY1，鄰近的施工工地原本是一間成人日間照護中心，後來閒置。她說，該處計畫興建可負擔住宅，仍在等待相關許可。至於建築倒塌的原因，目前尚不清楚，但據她所知，可能存在疏於維護的情況。