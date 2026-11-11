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蒙面劫匪 搶走布碌崙貝瑞吉帝國州銀行1600元

記者胡聲橋╱紐約報導
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一名蒙面劫匪7日從貝瑞吉一家帝國州銀行分行搶走1600元，遭警方通緝。 (警方提...
一名蒙面劫匪7日從貝瑞吉一家帝國州銀行分行搶走1600元，遭警方通緝。 (警方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙貝瑞吉一間帝國州銀行遭蒙面男子搶走1600元，嫌犯未持武器即逃離，警方已公布照片並呼籲民眾提供線索。

一名蒙面男子近日闖入布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的一家帝國州銀行(Empire State Bank)分行，搶走了1600元現金後逃離現場。警方公布了嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將劫匪捉拿歸案。

這起銀行搶劫案發生在市警68分局的轄區內，警方稱，搶劫案發生在位於3大道8701號的帝國州銀行分行。7日中午12時30分剛過，一名30多歲的男子進入這家銀行後，直接向櫃員索要現金，櫃員隨即交出了1600元現金。

這名劫匪隨即逃離現場，沿著3大道往北逃竄。警方強調，在搶劫過程中，劫匪沒有亮出武器，也沒有人受傷。

根據警方的描述，這名嫌犯身高約6呎，留著金色短髮，最後一次出現時身穿黑色連帽衫、黑色運動褲和淺藍色醫用口罩，並攜帶一個黑色塑膠袋。

在南布碌崙，這是今年遭搶劫的第二家帝國州銀行。今年3月，一名持槍男子闖入班森賀的一家帝國州銀行分行，用槍指著前台職員，搶走了大約7000元。

貝瑞吉今年至少發生過兩起同類銀行搶劫案。今年8月，劫匪帶著淺色手術口罩，進入位於4大道9904號的一家道明銀行(TD Bank)分行，劫匪遞給櫃員一張紙條，索取現金。劫匪在拿到現金後逃離現場，無人受傷。今年3月，一名嫌疑人走進5大道交78街的一家銀行，在櫃員交出550元現金後逃離現場。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生在布碌崙貝瑞吉的帝國州銀行分行，地址是3大道8701號，屬於市警68分局轄區。嫌犯在7日中午12時30分左右進入銀行行搶。

  • 一名30多歲男子進入銀行後直接向櫃員索要現金，櫃員交出1600元後，嫌犯隨即沿3大道往北逃離。警方表示整個過程中未見武器，也沒有人受傷。

  • 警方已公布嫌犯照片，並請民眾留意與其外貌相似、身高約6呎、金色短髮、穿黑色連帽衫與淺藍色口罩的人。知情者可致電(800)577-TIPS、上網或透過手機與X平台匿名通報。

布碌崙 布魯克林

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