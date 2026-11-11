紐約長島豪華公寓變毒屋 查獲120公斤可卡因
紐約聯邦檢方揭露兩名男子在長島市豪華公寓藏毒販毒，警方查獲120公斤可卡因與上膛手槍，並指其對新興社區構成重大威脅。
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紐約聯邦檢方揭露兩名男子在長島市豪華公寓藏毒販毒，警方查獲120公斤可卡因與上膛手槍，並指其對新興社區構成重大威脅。
紐約南區聯邦檢察官辦公室日前解封一起販毒案起訴書，兩名被告涉嫌在皇后區長島市(Long Island City)一間豪華高層公寓內存放大量可卡因和危險武器。
法庭文件顯示，被告康特雷拉斯(Glen Contrearas)和馬爾卡諾(Eric Marcano)被控隸屬於一個盤踞在紐約的販毒組織，他們在長島市一棟高層建築中租用一間公寓，然後利用此處空間存放走私至紐約市內的毒品。聯邦緝毒局(DEA)從今年8月起開始調查他們所在的犯罪組織，並鎖定康特雷拉斯，他在當月被監視器拍到，將一個大箱子搬入其所租賃的單元。
10月29日，聯邦執法人員在康特雷拉斯位於新澤西的住宅中將他逮捕，當場起獲約4萬元現金和一台點鈔機。當日晚間，聯邦探員前往長島市公寓搜查，發現重達120公斤的可卡因和一把彈匣已上膛的手槍。搜查期間，馬爾卡諾使用公寓遙控鑰匙抵達該單元所在的樓層，試圖拆除樓內監視器，隨即被捕。
兩名被告分別被控一項共謀販毒罪，康特雷拉斯另被控一項使用、攜帶或持有槍枝罪，其中共謀販毒罪若罪成，法定最低刑期為十年監禁、最高可判終身監禁。
統計數據顯示，長島市是本世紀以來紐約市內人口增長最顯著的社區，最近十年便增加七成。高學歷新移民是長島市人口增長的主要來源，其中包括大量中國留學生和專業人士。
目前，長島市內的華人社群逐漸擴大，已有發展成「最新華埠」之勢。紐約南區聯邦檢察官麥克唐納(Jamie McDonald)和緝毒局紐約辦事處負責人伊斯拉姆(Farhana Islam)均表示，本案涉及的毒品數量驚人，而嫌犯將其藏在高級公寓內並向周邊區域販售，對這個新興社區的潛在危害巨大。
聯邦探員在長島市的高層公寓內，查獲重達120公斤的可卡因，數量相當驚人，顯示該處被用作大型毒品存放與分銷據點。 兩人都被控一項共謀販毒罪，主嫌康特雷拉斯另被控使用、攜帶或持有槍枝罪；若共謀販毒罪成立，最低刑期為10年，最高可判終身監禁。 警方先在新澤西逮捕康特雷拉斯，並查獲約4萬元現金及點鈔機；之後搜查長島市公寓，發現120公斤可卡因與一把已上膛的手槍，馬爾卡諾也在現場被捕。
精華 FAQ
聯邦探員在長島市的高層公寓內，查獲重達120公斤的可卡因，數量相當驚人，顯示該處被用作大型毒品存放與分銷據點。
兩人都被控一項共謀販毒罪，主嫌康特雷拉斯另被控使用、攜帶或持有槍枝罪；若共謀販毒罪成立，最低刑期為10年，最高可判終身監禁。
警方先在新澤西逮捕康特雷拉斯，並查獲約4萬元現金及點鈔機；之後搜查長島市公寓，發現120公斤可卡因與一把已上膛的手槍，馬爾卡諾也在現場被捕。
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