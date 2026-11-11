我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

紐約長島豪華公寓變毒屋 查獲120公斤可卡因

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓聯邦檢察官和聯邦緝毒局在皇后區長島市一間公寓內聯合查獲重達120公斤的可卡...
曼哈頓聯邦檢察官和聯邦緝毒局在皇后區長島市一間公寓內聯合查獲重達120公斤的可卡因和一把已上膛的手槍。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約聯邦檢方揭露兩名男子在長島市豪華公寓藏毒販毒，警方查獲120公斤可卡因與上膛手槍，並指其對新興社區構成重大威脅。

紐約南區聯邦檢察官辦公室日前解封一起販毒案起訴書，兩名被告涉嫌在皇后區長島市(Long Island City)一間豪華高層公寓內存放大量可卡因和危險武器。

法庭文件顯示，被告康特雷拉斯(Glen Contrearas)和馬爾卡諾(Eric Marcano)被控隸屬於一個盤踞在紐約的販毒組織，他們在長島市一棟高層建築中租用一間公寓，然後利用此處空間存放走私至紐約市內的毒品。聯邦緝毒局(DEA)從今年8月起開始調查他們所在的犯罪組織，並鎖定康特雷拉斯，他在當月被監視器拍到，將一個大箱子搬入其所租賃的單元。

10月29日，聯邦執法人員在康特雷拉斯位於新澤西的住宅中將他逮捕，當場起獲約4萬元現金和一台點鈔機。當日晚間，聯邦探員前往長島市公寓搜查，發現重達120公斤的可卡因和一把彈匣已上膛的手槍。搜查期間，馬爾卡諾使用公寓遙控鑰匙抵達該單元所在的樓層，試圖拆除樓內監視器，隨即被捕。

兩名被告分別被控一項共謀販毒罪，康特雷拉斯另被控一項使用、攜帶或持有槍枝罪，其中共謀販毒罪若罪成，法定最低刑期為十年監禁、最高可判終身監禁。

統計數據顯示，長島市是本世紀以來紐約市內人口增長最顯著的社區，最近十年便增加七成。高學歷新移民是長島市人口增長的主要來源，其中包括大量中國留學生和專業人士。

目前，長島市內的華人社群逐漸擴大，已有發展成「最新華埠」之勢。紐約南區聯邦檢察官麥克唐納(Jamie McDonald)和緝毒局紐約辦事處負責人伊斯拉姆(Farhana Islam)均表示，本案涉及的毒品數量驚人，而嫌犯將其藏在高級公寓內並向周邊區域販售，對這個新興社區的潛在危害巨大。

精華 FAQ

  • 聯邦探員在長島市的高層公寓內，查獲重達120公斤的可卡因，數量相當驚人，顯示該處被用作大型毒品存放與分銷據點。

  • 兩人都被控一項共謀販毒罪，主嫌康特雷拉斯另被控使用、攜帶或持有槍枝罪；若共謀販毒罪成立，最低刑期為10年，最高可判終身監禁。

  • 警方先在新澤西逮捕康特雷拉斯，並查獲約4萬元現金及點鈔機；之後搜查長島市公寓，發現120公斤可卡因與一把已上膛的手槍，馬爾卡諾也在現場被捕。

長島 皇后區 長島市

上一則

紐約州高中會考 學生須考四科 成績不影響畢業

下一則

別再餵浣熊 紐約狂犬病例通報26起 年增3成
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

CRESYN於繁華都市 邂逅靜謐雅居深耕長島市團隊 打造39戶精品共管公寓

CRESYN於繁華都市 邂逅靜謐雅居深耕長島市團隊 打造39戶精品共管公寓
長島市人口激增 10年成長近7成

長島市人口激增 10年成長近7成
男子盜3000帳戶、3.73億 銀行有內鬼 逃往亞洲結果？

男子盜3000帳戶、3.73億 銀行有內鬼 逃往亞洲結果？

偽造房貸資料 新州亞裔男判刑33個月

偽造房貸資料 新州亞裔男判刑33個月

熱門新聞

紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐