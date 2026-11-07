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華埠兩餐館凌晨連遭爆竊 嫌犯涉全市10案

記者劉梓祁／紐約報導
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監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)
監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠兩餐館凌晨接連遭爆竊，市警指一名男子涉全市10宗商戶爆竊及企圖爆竊案，已造成至少7010元損失並持續追緝。

曼哈頓華埠兩家餐館上月29日凌晨接連遭爆竊，收銀機連同現金被偷。市警(NYPD)近日公布，正追緝一名涉嫌在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)及皇后區犯下10起商戶爆竊及企圖爆竊案的男子，其中包括華埠兩案。

根據市警通報，10起案件發生於9月27日至10月29日，橫跨第五、六、17、19、60、66、72及114分局轄區，被盜現金合計至少7010元，另有門窗及其它財物損失。嫌犯多趁商戶關門期間下手，利用錘子、切割工具及破壞門鎖等方式闖入。

最近一案發生於10月29日凌晨12時57分，位於華埠擺也街(Bayard St.)60號的幸福茶記(Joys' Cafe)。警方指出，嫌犯使用錘子破壞前門，闖入後偷走裝有410元現金的收銀機。餐館當日一度無法提供堂食，負責人受訪時表示，過去從未發生過類似事件。

約兩個半小時後，勿街(Mott St.)17號的老字號餐館和合(Wo Hop)亦遭爆竊。據知情人士，嫌犯先撬開第一道門，再以錘子擊碎第二道玻璃門，偷走裝有約1000元現金的收銀機。

華埠兩餐館凌晨連遭爆竊，嫌犯涉全市10案、波及布碌崙華社。(NYPD提供)
華埠兩餐館凌晨連遭爆竊，嫌犯涉全市10案、波及布碌崙華社。(NYPD提供)

本報取得的監控錄像顯示，一名戴黑色口罩、身穿藍色連帽上衣的男子進入後，直接走到收銀台翻找財物。和合黃經理表示，餐館自1938年開業以來首度遭遇此類竊案。

同時，連環案件亦涉及布碌崙華人社區。首案發生於9月27日上午8時，位於八大道華人商圈、屬66分局轄區的60街818號，一家餐館遭撬鎖闖入，損失200元及一串鑰匙。該地址設有麻辣燙、沙縣小吃和體檢中心等商家。

翌日清晨5時，72分局轄區內、日落公園華人社區的七大道5311號的「三江口酒樓」(Sanjiangkou Restaurant)亦遇竊。嫌犯割開布製門後闖入，從收銀機偷走1000元。

10月17日，曼哈頓列星頓大道(Lexington Ave)一家餐館遭錘破前門，造成約4375元損失。19日又有兩案。皇后區第114分局轄區亦有兩起案件。24日，曼哈頓格林威治大道(Greenwich Ave)一家餐館玻璃門遭錘擊，造成約2000元損失。市警呼籲知情者致電止罪熱線(800)577-8477，或透過網站crimestoppers.nypdonline.org提供線索，所有舉報均會保密。

精華 FAQ

  • 兩案都發生在10月29日凌晨，先是Bayard St.上的Joys' Cafe，約2個半小時後，Mott St.上的和合也遭闖入，兩家餐館的收銀機與現金都被偷走。

  • 市警表示，嫌犯涉嫌在曼哈頓、布碌崙及皇后區犯下共10起商戶爆竊及企圖爆竊案，案件分布於多個分局轄區，作案時間從9月27日至10月29日。

  • 警方已公布監控影像並呼籲知情者聯絡止罪熱線或上網提供線索；Joys' Cafe與和合店方都表示感到意外，其中和合稱自1938年開業以來首次遇到這類竊案。

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