怒按摩店被誣染黃 華婦護聲譽決熄燈

位於塞維爾社區(Sayville)的薰衣草海洋水療館(Lavender Sea Spa)經營者李女士，表示自己直到報導刊登後，才知道店家出現在色情網站及相關評論中。(取自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 長島Sayville一家按摩店被英文媒體指涉涉黃，業者李女士否認所有指控，並因擔心聲譽受損與溝通不利，決定永久結束營業。

長島 蘇福克郡艾斯利普鎮(Islip)多家按摩店日前遭英文媒體調查，被指涉嫌提供非法性服務。其中，位於塞維爾社區(Sayville)的薰衣草海洋水療館(Lavender Sea Spa)經營者李女士接受本報採訪時，強烈否認相關指控，表示自己直到報導刊登後，才知道店家出現在色情網站及相關評論中。她並透露，因擔心報導損害聲譽，已決定永久關閉按摩店。

「本來就沒有做那些事情，人家要胡亂寫，我有什麼辦法？」李女士表示，長島英文媒體「新聞日報」(Newsday)10月28日的調查報導令她十分氣憤，認為記者僅憑網路評論便質疑店內提供性服務，對她及店家並不公平。

該報導調查指出，薰衣草海洋水療館在色情網站上有多達22頁涉及性服務的廣告，另一論壇則有34則相關顧客評論。該報並在9月中旬連續四天觀察，發現進出店內的顧客均為男性。李女士當時已否認提供性服務，強調店內只有一般按摩。

對此，李女士向本報表示，自己此前根本不知道有人在相關網站刊登店家資訊或評論，直到報導出來後才上網查看。「我不知道誰是誰，也不能控制人家要寫什麼。」她強調，店內一直提供正常按摩服務，從未提供非法性服務，並反問，為何陌生人在網路上的言論可以成為質疑店家經營的依據。

對於報導提到只有男性顧客出入，她也予以反駁，表示店內同樣接待女性顧客，有女客人曾帶丈夫及姐妹一同前來，並對服務表示滿意。她透露，近日還有女性顧客打電話預約，得知店家已關閉後感到意外。

李女士說，關店並非因為警方查處，也不是因為受到騷擾，而是報導刊登後，她認為店家名聲已受到影響，不願繼續經營。她表示，即使原有顧客仍然支持店家，但想到外界可能因報導對按摩店產生負面印象，便不想再開下去。

她也對接受英文媒體採訪的過程感到不滿。李女士表示，自己英文能力有限，當時主要依靠翻譯與記者溝通，但認為部分譯文未能準確傳達意思。她回憶，記者在店內停留約十多分鐘，當她提出找一名英文較好的朋友協助溝通時，對方隨即離開，讓她覺得未獲充分解釋的機會。

「就是因為英文不好，所以我們就吃這種虧。」她認為，語言障礙使她在面對英文媒體時處於不利地位，也質疑報導未能完整呈現她的說法。

李女士表示，事後曾諮詢律師，對方表示別無他法。事件令她承受很大壓力，近期不願出門，也不想與朋友見面。「從來沒有發生過這種事情。」她說，自己對目前的處境感到十分沮喪。