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涉詐騙美國老人逾千萬 3華生被判刑賠錢

記者胡聲橋／紐約報導
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3名中國籍留學生詐騙19州老人逾千萬元，遭判刑和賠償。(路透)
3名中國籍留學生詐騙19州老人逾千萬元，遭判刑和賠償。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

3名中國留學生因參與跨州電信詐騙，利用假電腦警報與冒充執法人員手法，詐騙美國19州50多名老人逾1000萬元，10月被判刑並須賠償。

三名持學生簽證的中國公民因參與詐騙美國老人超過1000萬元，於10月被判入獄。這三人分別是來自賓州州立學院(State College)的26歲蔣彥昆(Yankun Jiang，以下皆音譯)、26歲的楊翰林(Hanlin Yang)，以及來自紐約的24歲的包磊(Lei Bao)。該團夥利用虛假的電腦安全警告並冒充聯邦特工的信使，在19個州將50多名受害者作為目標。

在本案中，受害者首先會看到虛假的微軟警報，聲稱其電腦已被駭客入侵。當他們撥打螢幕上的電話號碼時，對方會告訴他們銀行帳戶不安全，需要取出裡面的錢。之後，受害者會被告知聯邦特工或執法人員會上門收取現金並保管，並事先分發暗號，使上門拜訪看起來更加真實。

賓州中區聯邦檢察官辦公室2025年7月稱，蔣彥昆、楊翰林和包磊等八名持F-1學生簽證來美的中國籍留學生，涉嫌在多州進行電信詐騙，遭到起訴。美國聯邦法院於今年10月為三人量刑。其中蔣彥昆被判七年監禁，並被責令支付超過126萬元的賠償金。檢方稱，蔣彥昆最初是一名信使，後來成為關鍵主管，負責從其他信使處收取和打包現金，並安排將贓物運送給洛杉磯的團夥成員。

報住紐約的包磊因至少五次從費城到洛杉磯收取贓物並攜帶裝滿贓物的行李箱，被判處30個月監禁，並被責令支付37萬7591元的賠償金。另一被告楊翰林因至少在六名受害者家中收取贓物，被判處兩年監禁，並被責令支付40 萬元的賠償金。

精華 FAQ

  • 被告為3名持學生簽證的中國公民，分別是26歲的蔣彥昆、26歲的楊翰林及24歲的包磊，皆被指參與跨州電信詐騙並在美國多地活動。

  • 受害者先看到假的微軟電腦安全警報，撥打號碼後被告知銀行帳戶不安全，需立刻取錢；接著又被謊稱聯邦特工上門收款保管，並以暗號增加可信度。

  • 蔣彥昆被判7年並賠償超過126萬元；包磊判30個月並賠償37萬7591元；楊翰林判2年並賠償40萬元。檢方指他們涉案金額逾1000萬元。

學生簽證 賓州 詐騙

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