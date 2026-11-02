布碌崙市警萬聖節活動 酒駕男衝人行道再撞救護車 6人傷

在日前舉辦的一場市警萬聖節活動中，一輛轎車徑直撞入救護車，導致六人受傷。(谷歌街景)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙市警83分局外萬聖節活動期間，56歲男子馬什酒駕衝上人行道撞人並波及救護車，造成6人受傷，警方指其酒測超標且有重罪前科。

布碌崙 (布碌崙)市警83分局日前舉行的一場萬聖節 「不給糖就搗蛋」活動中，56歲的馬什(Michael Marsh)開車衝上路邊，撞上一輛停止的救護車，造成包括三名兒童在內的六人受傷。據一名警方消息人士稱，肇事駕駛血液酒精含量為0.264，超過法定限值的三倍多，馬什被指控多項罪名，包括車輛襲擊、酒後駕車、魯莽危害他人安全、在人行道上行駛以及未係安全帶。

警方表示，10月29日下午3時54分左右，馬什開著一輛黑色轎車，在布希維克(Bushwick)市警83分局外，在布利克街(Bleecker St.)靠近Knickerbocker大道路段失控衝上人行道。車輛在撞倒數人後，又撞上了停放在路邊的救護車，共導致六人受傷。

事發後，一名74歲的女性和一名8歲的男孩被送往威科夫高地醫院(Wyckoff Heights Medical Center)，一名31歲的女性和兩名分別為六歲和11歲的女孩被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，一名58歲的婦女被送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)。所有傷者均無生命危險。

64歲的戈登(Hyacinth Gordon)當時正和她的兩個孫子孫女一起享受節日的歡樂時光，突然看到一輛轎車加速衝上了人行道，「那駕駛沿著布利克街飛馳而來，他衝上人行道，撞進了救護車，安全氣囊都彈出來了。」

戈登說，她八歲的孫子也在傷者之列，被肇事車輛撞飛的垃圾桶砸中了，「我孫子摔倒在地，左手骨折了，神情恍惚，還有腦震盪。等他被送到醫院的時候，已經開始嘔吐了」。

據紐約市懲教和社區監督部門的紀錄顯示，馬什因搶劫罪服刑26年後，於今年1月從州立監獄獲釋，並被判終身假釋。根據法庭文件，1999年1月22日，馬什在皇冠高地持刀威脅一名計程車司機，搶走了110元、一部手機和一個手機充電器。