萬聖節前 布碌崙街頭發現垃圾袋男屍

警方日前在卡納西街頭發現一個被丟棄的垃圾袋，裡面裝著一具男性屍體。(谷歌街景)

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節前夕，布碌崙卡納西街頭發現垃圾袋內男屍，警方正追查死者身分、死因及屍體被搬移的經過。

萬聖節 前夕，布碌崙 (布魯克林 )發生了一起令人毛骨悚然的案件，警方在卡納西(Canarsie)街頭發現一個被丟棄的垃圾袋，裡面裝著一具男性屍體。男子相信年齡介於50至60歲間，身分和死因尚未公布。

警方稱，這起駭人聽聞的案件發生在10月30日上午9時30分左右，地點是在卡納西東93街交L大道的街角。當時現場有人打911報警，警方趕到現場後，發現了一具被包裹在垃圾袋中的男屍。垃圾袋被丟棄在長期廢棄的舊電影院外的垃圾堆旁，急救人員確認這名男子死亡後，將屍體送往首席法醫辦公室進行屍檢，以確定身分和死因。

代表案發地區的市議員納西斯(Mercedes Narcisse)表示，她收到消息指，屍體可能先是從附近一座教堂前被移走，然後被放置在L大道交東93街附近的街角。

而監控錄像似乎證實了這一點，錄影首先顯示，有人從一輛淺色汽車的後備箱裡拿出垃圾袋，然後把它放在L大道交東94街處的一座教堂外。隨後，上午不到9時，有人推著一輛手推車走到垃圾袋旁，把垃圾袋放在車上，然後推著它沿著街區走了一段路。多位當地鄰居稱，這名推著手推車的男子在當地小有名氣，他經常收集垃圾，然後翻找可以出售的東西。

這一可怕的發現讓附近居民感到很震驚，「看到這麼多警察，我感到很震驚」，居民菲茨杰拉德(Beth Fitzgerald)說，該區域通常很安靜，「這太令人震驚了，願逝者安息。」

警探目前仍在對此案進行調查，尚未有人被逮捕。