我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

萬聖節前 布碌崙街頭發現垃圾袋男屍

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方日前在卡納西街頭發現一個被丟棄的垃圾袋，裡面裝著一具男性屍體。(谷歌街景)
警方日前在卡納西街頭發現一個被丟棄的垃圾袋，裡面裝著一具男性屍體。(谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

萬聖節前夕，布碌崙卡納西街頭發現垃圾袋內男屍，警方正追查死者身分、死因及屍體被搬移的經過。

萬聖節前夕，布碌崙(布魯克林)發生了一起令人毛骨悚然的案件，警方在卡納西(Canarsie)街頭發現一個被丟棄的垃圾袋，裡面裝著一具男性屍體。男子相信年齡介於50至60歲間，身分和死因尚未公布。

警方稱，這起駭人聽聞的案件發生在10月30日上午9時30分左右，地點是在卡納西東93街交L大道的街角。當時現場有人打911報警，警方趕到現場後，發現了一具被包裹在垃圾袋中的男屍。垃圾袋被丟棄在長期廢棄的舊電影院外的垃圾堆旁，急救人員確認這名男子死亡後，將屍體送往首席法醫辦公室進行屍檢，以確定身分和死因。

代表案發地區的市議員納西斯(Mercedes Narcisse)表示，她收到消息指，屍體可能先是從附近一座教堂前被移走，然後被放置在L大道交東93街附近的街角。

而監控錄像似乎證實了這一點，錄影首先顯示，有人從一輛淺色汽車的後備箱裡拿出垃圾袋，然後把它放在L大道交東94街處的一座教堂外。隨後，上午不到9時，有人推著一輛手推車走到垃圾袋旁，把垃圾袋放在車上，然後推著它沿著街區走了一段路。多位當地鄰居稱，這名推著手推車的男子在當地小有名氣，他經常收集垃圾，然後翻找可以出售的東西。

這一可怕的發現讓附近居民感到很震驚，「看到這麼多警察，我感到很震驚」，居民菲茨杰拉德(Beth Fitzgerald)說，該區域通常很安靜，「這太令人震驚了，願逝者安息。」

警探目前仍在對此案進行調查，尚未有人被逮捕。

精華 FAQ

  • 案件發生在卡納西東93街交L大道的街角，現場靠近一座長期廢棄的舊電影院與垃圾堆。警方接獲911報案後到場，才發現垃圾袋內包著一具男性屍體。

  • 目前僅知死者疑似年齡介於50至60歲之間，身分尚未公布，死因也仍待法醫檢驗確認。屍體已送往首席法醫辦公室進行屍檢，以釐清更多細節。

  • 監視畫面顯示，有人先從淺色汽車後備箱取出垃圾袋，放在教堂外；之後又有人推著手推車將垃圾袋移走。當地居民則表示，推車男子常收集垃圾並翻找可賣物品。

萬聖節 布碌崙 布魯克林

上一則

近期活動

下一則

麥當勞教育博覽會 11月22日喜來登酒店登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

裹毛毯埋淺坑 皇后區公園藏女屍

裹毛毯埋淺坑 皇后區公園藏女屍
布碌崙30歲女子 遭市清潔局垃圾車撞死

布碌崙30歲女子 遭市清潔局垃圾車撞死
南布碌崙女子海濱步道夜跑遇刺頸 命危

南布碌崙女子海濱步道夜跑遇刺頸 命危
康尼島屢現團夥暴力搶劫案 社區擔憂

康尼島屢現團夥暴力搶劫案 社區擔憂

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

2026-10-27 02:29
市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

萬聖節討糖慎防樂極生悲…家長須做1事 幫孩童把關

2026-10-30 13:53

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬