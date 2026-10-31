我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

布碌崙警局慶萬聖節 遇酒駕衝撞6傷

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警第83分局29日在分局外舉辦萬聖節活動時，一名56歲男子涉嫌酒駕，駕駛黑...
紐約市警第83分局29日在分局外舉辦萬聖節活動時，一名56歲男子涉嫌酒駕，駕駛黑色轎車衝上人行道，撞倒六名路人後撞上停放路邊的救護車。(取自Citizen)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約布碌崙第83分局外的萬聖節活動遭酒駕車輛衝撞，造成6人受傷；肇事者當場被捕，警方表示暫無恐攻或蓄意傷人跡象。

紐約市警局(NYPD)布碌崙(布魯克林)第83分局日前在分局外舉辦萬聖節「後車廂討糖」(Trunk-or-Treat)活動時，一名56歲男子涉嫌酒駕，駕駛黑色轎車衝上人行道，撞倒六名路人後撞上停放路邊的救護車。傷者包括分別為六歲、八歲和11歲的三名兒童及三名婦女。警方消息人士透露，司機血液酒精濃度高達0.264，超過法定上限三倍以上。司機馬許(Michael Marsh)當場被捕，面臨車輛傷害、魯莽危害及酒駕等多項指控。

警方表示，事發於29日下午3時54分許，地點在布希維克(Bushwick)布利克街(Bleecker St.)與尼克伯克大道(Knickerbocker Ave.)交界處、第83分局門外。馬許酒後駕車沿布利克街高速駛來，衝上人行道撞擊人群後，再撞上停放的救護車，救護車右前側嚴重受損。有目擊者表示，撞擊力道之大，甚至將救護車推向分局外的人群。官方表示，所有傷者情況穩定。

市警局公布，肇事駕駛馬許面臨的指控包括兩項車輛傷害罪、兩項魯莽危害罪、酒駕(DWI)、酒後駕駛能力受損(DWAI)、在人行道上駕車及未繫安全帶。車上另一名46歲乘客也一度被警方帶走，但目前未遭起訴。警方表示，暫無跡象顯示事件涉及恐怖攻擊或蓄意傷人。

64歲的葛登(Hyacinth Gordon)當時帶著兩名孫子女參加活動。她表示，那名男子以極快速度從布利克街衝來，開上人行道撞上救護車，車內安全氣囊都彈開了。葛登八歲的孫子被肇事車輛撞飛的垃圾桶擊中受傷。她事後回憶，「我孫子倒在地上，左手骨折，人昏昏沉沉，還有腦震盪，送到醫院時已經開始嘔吐。」第83分局此次「後車廂討糖」原定進行至下午5時，因意外提前結束。案件仍在調查中。

精華 FAQ

  • 事故發生在紐約市警局布碌崙第83分局外舉辦的萬聖節「後車廂討糖」活動期間，地點就在分局門外的人行道附近。

  • 警方指56歲駕駛馬許血液酒精濃度達0.264，超過法定上限3倍以上，已被控車輛傷害、魯莽危害、酒駕及在人行道駕車等罪。

  • 共有6名傷者，包括3名兒童與3名婦女，另有救護車被撞損壞；警方表示所有傷者目前情況穩定，活動也因此提前結束。

布碌崙 萬聖節 酒駕

上一則

詹樂霞法拉盛造勢 多位亞裔民代力挺

下一則

紐約急招鏟雪工 時薪30元、加班45元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

酒駕慣犯撞死行人後逃逸 舊金山男子以謀殺罪起訴

酒駕慣犯撞死行人後逃逸 舊金山男子以謀殺罪起訴
布碌崙女子過馬路 遭垃圾車撞死

布碌崙女子過馬路 遭垃圾車撞死
布碌崙30歲女子 遭市清潔局垃圾車撞死

布碌崙30歲女子 遭市清潔局垃圾車撞死
三少年撞傷聖荷西警員 又涉企圖劫車被捕

三少年撞傷聖荷西警員 又涉企圖劫車被捕

熱門新聞

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外