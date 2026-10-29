布碌崙男子 家門口私設減速帶被拆除

布碌崙男子私自安裝減速帶，被交通局拆除。(示意圖，取自市交通局臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙柏樹山一名男子因不滿家門前車速過快，自行搭建減速帶後遭市府拆除；交通局表示將評估是否需要官方核准設施。

紐約布碌崙 (布魯克林 )一男子不堪忍受家門口的超速車輛，於是決定自行建造減速帶(speed bump)。這項私自設立的交通管制措施持續了一周多，最終被市府工作人員拆除。

馬西亞斯(Boris Macias)是柏樹山(Cypress Hills)居民。他認為自家門前米勒大道(Miller Avenue)的車速過快，許多駕駛在該路段超速行駛。馬西亞斯表示，自己身為父親和祖父，尤其擔心附近許多小孩的安全。實際上，馬西亞斯的鄰居也有同樣的擔憂，認為這條馬路需要減速帶。他為此曾向市府申請安裝減速帶，但沒有得到批准。

馬西亞斯擁有一家園林綠化公司，他利用公司提供的建築材料，花了大約三個小時建造了一條減速帶，希望在一系列交通事故後，能提升該路段的安全度。

不過僅一周多以後，市府工作人員日前還是拆除了這條未經授權的減速帶。市交通局表示，減速帶必須符合旨在保護紐約市 民的特定標準。根據當局的交通緩行設計指南，核准的減速帶和減速墊通常為四吋高。交通局在批准安裝前還會考慮車輛速度、街道布局和緊急車輛通行等因素。

不過，市交通局的一位發言人稱，「我們和這位居民一樣重視安全」，他表示理解馬西亞斯的擔憂，並將調查該地點是否需要官方批准的減速帶。

馬西亞斯表示，他沒有因為安裝未經授權的障礙物而被罰款，他也不會嘗試重新安裝這些障礙物。馬西亞斯雖然對減速帶被拆除感到失望，但他仍然希望自己的行動能夠促使官員們重視並解決該地區的超速問題。

希望在街道上安裝減速帶的居民可透過官方流程向市府申請。據紐約市311服務中心，居民可以透過提供具體位置和交通問題的詳細描述來申請增設減速設施，包括減速帶。不過，減速帶申請獲批可能需要數年時間。