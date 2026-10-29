華人自閉症家庭遭雙重打擊 無力自費、身分顧慮難發聲

華裔自閉症家庭面臨服務斷檔與不敢發聲的雙重困境。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州白卡ABA新費率下調後，部分服務商退出、家庭面臨斷檔；華裔自閉症家庭又因移民身分顧慮不敢公開發聲，讓政策壓力更難形成。

紐約州白卡 (Medicaid)對應用行為分析(ABA)服務的新保費率10月1日再度調降後，華裔自閉症 家庭面臨服務斷檔與不敢發聲的雙重困境。新費率導致一些服務商退出白卡市場，部分家庭已被通知停止服務；絕大多數家庭也無力承擔全額自費服務。與此同時，不少華裔白卡家庭因移民、庇護或身分調整顧慮，不願公開求助或作證，使社區倡議的聲音更難被政策制定者聽見。

華人 策劃協會(CPC,簡稱華策會)皇后區特需家庭服務部主任范元靜受訪時表示，已有原本接受ABA服務的家庭接獲服務商通知停止服務，家長必須另尋仍願意接收白卡的機構；新進入服務體系的小齡家庭也更難找到接白卡的服務商。她說，即使找到新機構，孩子與新治療師仍需磨合期，對自閉症兒童和家庭都是負面影響。

服務中斷之所以難以替代，關鍵在於家庭無力自費承擔。范元靜估算，若家庭全額自費，按每小時75元、每周20小時、全年52周計算，一年約7萬8000元，絕大多數家庭都無法負擔。

華裔家庭在這一困境中更為特殊。特殊家長、紐約州發育障礙委員會(CDD)委員馮斌受訪時指出，社區組織在尋找願意講述故事的家長時經常碰壁，有些家庭即使願意反映問題，也要求匿名，甚至只敢私下向熟悉的社區組織求助，不願讓姓名出現在媒體或公共倡議中。

他解釋，這些家庭不少正處於庇護、難民或其他移民申請階段，還有人背負遞解令，對任何可能暴露個人信息的渠道都非常小心；在當前移民執法環境下，家長普遍擔心一旦公開露面或接受採訪，會影響身分申請，甚至被帶走。

馮斌說，雖然目前未聽說紐約市教育局將特殊需求孩子的信息直接通報移民執法部門，但其他渠道的信息連通情況難以掌握，機場等場所的電腦聯網也讓這些家庭更加警惕。他認為，華裔家長的顧慮「非常可以理解」，但也正因如此，華裔社區在政策討論中更難形成足夠壓力。

馮斌回顧，去年州預算討論削減ABA經費時，已有團體組織家長抗議，但當時許多家長不了解經費與自身關係，反應有限，最終僅有一名華裔家長願意作證。如今服務減少、壓力顯現，他希望家長把不滿轉化為正當渠道，向議員反映、參與簽名和倡議，爭取明年預算恢復部分經費。他強調，有顧慮的家長至少可以匿名參與，或由社區組織代為轉達故事，「匿名也可以講，關鍵是讓州府和議員知道，華裔特殊需求家庭不是沒有受影響，而是不敢說。」

在倡議層面，范元靜也呼籲家長站出來，「等到服務全面斷檔後再要求恢復，難度會更大。」