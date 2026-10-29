紐約州3度調降白卡費率 自閉症機構收入砍半苦撐

紐約州一年內連續三次調降自閉症干預服務的白卡支付費率，保額直接減半。紐約市部分自閉症兒童家庭接獲原機構通知，稱10月起終止服務，被迫急尋接替。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州3度調降ABA白卡支付費率後，華人自閉症家庭轉介需求暴增，機構卻因收入腰斬、人力不足與督導限制，只能勉強虧本維持服務。

紐約州 10月1日起第三度調降應用行為分析(ABA)服務的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，亦稱白卡 )支付費率，受訪業者形容費率已「直接砍半」。有自閉症 家庭接獲原機構通知，稱10月起終止服務，被迫急尋接替；仍在收白卡的機構也因收入銳減而難以承接，部分甚至虧本苦撐。

•家庭急尋接替 機構賠本維持

應用行為分析(簡稱ABA)是一種主要針對自閉症兒童的訓練方法，透過鼓勵和反覆練習，教孩子如何與人交流、相處及照顧自己。

心流(Flowmind)ABA負責人戴妮與NY Special Care營運長王慧娟表示，本次已是近年來的第三度調降白卡費率。去年10月第一次砍12.5%，今年4月再砍12.5%，今年10月一口氣再砍25%，「現在的水平是去年的50%，直接砍半。」

二人表示，華人患兒家庭中使用白卡的比例非常高，10月以來幾乎每天都接到華人新家庭要求轉介的電話，主要都是白卡持有者，但機構的接待能力有限。首先，服務時數特別少的個案接了就虧錢，因此會優先接時數較長的個案；如果有些新家庭帶著原來的行為技術員(BT，直接陪孩子訓練的一線老師)一起來，情況會好一些。

王慧娟更表示，NY Special Care屬非營利組織，成本已壓得很低，但仍須降低認證行為分析師(BCBA)的薪資才能維持運作。她解釋，BCBA是負責設計與督導ABA治療計畫的專業人員；白卡規定一名持照分析師最多只能督導六名技術員，而一個自閉症孩子常需多名技術員輪班，換算下來，一名認證行為分析師實際只能服務兩、三個家庭。

她說，目前機構負責監督治療的專業人員已忙不過來，費率下調後更難招人，加上新取得資格的人員暫時無法加入白卡服務體系，導致機構人手不足，無法接收更多家庭。「機構不是不想接新家庭，而是沒有足夠的督導人力合規開案。」

•中斷干預 技能恐明顯退步

人力瓶頸之外，機構也面對倫理底線考驗。王慧娟強調，ABA有倫理問題，不能突然拋棄個案。若要終止服務，須有很長的計畫，並讓分析師、個案與家長共同參與。

戴妮補充，中斷的代價不可忽視，因為經科學認證，自閉症愈早干預效果愈好。若ABA干預中途突然中斷，自閉症孩子普遍沒有自主學習能力，進步會一下子卡住，較嚴重的情況是退步。「不要說半年，停兩三個月、甚至一兩個月，就能明顯看到孩子行為上的負面變化。」

戴妮也坦言，有些個案在費率調降後已不足以支應成本，但機構不希望認真、經驗豐富的老師因此被減薪，也不願孩子突然失去治療，因此仍虧本維持部分服務。她說，短期內她與幾位同行會先觀察一至兩個月收支，再評估能否繼續承接；若長期無法負擔，也難以持續。

在機構層面，王慧娟說，很多家長其實還沒感覺到費率下調的影響，機構9月中已發長通知給現有家庭。但她提醒，以後如果機構想換掉表現不好的行為技術員，每周服務時數少的孩子會更吃虧：新老師賺得少，不願意接，孩子可能更難找到人接手。

在政策層面，戴妮說，白卡預算削減影響全紐約州的白卡家庭，前兩次調降也有家庭倡導者發起行動，但這次還是第三次調降，「所以我們能做的事情其實比較少。」