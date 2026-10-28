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布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙皇冠高地一名44歲男子，涉嫌上周在紐約市房屋局的公寓內當著11歲女兒的面，...
布碌崙皇冠高地一名44歲男子，涉嫌上周在紐約市房屋局的公寓內當著11歲女兒的面，以消毒酒精潑灑懷孕女友並點火，導致女方全身多處嚴重燒傷。(取自谷歌街景圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙皇冠高地一名44歲男子涉嫌在女兒面前潑酒精點火燒傷懷孕女友，受害人重傷昏迷，嫌犯被控多項罪名並遭法官裁定不得保釋。

布碌崙(布魯克林)皇冠高地一名44歲男子，涉嫌上周在市房屋局(NYCHA)的公寓內當著11歲女兒的面，以消毒酒精潑灑懷孕女友並點火，導致女方全身多處嚴重燒傷，目前處於藥物誘導昏迷狀態。嫌犯近期在布碌崙刑事法院提訊，面臨謀殺未遂等多項罪名，法官裁定還押、不得保釋。嫌犯曾於2015年因槍擊妻子與出生僅兩周的女兒入獄。

嫌犯瑞肯貝克(Kenneth Rickenbacker)出庭時頭部與雙手纏滿繃帶，律師指他頭、手及嘴唇均有燒傷。他被控謀殺未遂、三項傷害罪、兩項縱火罪、刑事破壞及危害未滿17歲兒童福祉等罪。法官同時核發保護令，禁止他接觸受害人及女兒，他將於11月2日再度出庭。

檢方表示，24日下午5時許，瑞肯貝克在國王堡公屋(Kingsborough Houses)一處公寓與38歲的艾德蒙茲(Vanessa Edmonds)爭執後，先持刀威脅母女二人，再潑灑消毒酒精點火，隨即逃離。女兒事後告訴警方，父親曾威脅若她說出去，就會傷害她和母親。警方抵達時，公寓冒出濃煙並傳出尖叫聲，屋內床墊已遭燒毀。

艾德蒙茲臉部、肩膀、背部及雙手嚴重燒傷，被送往曼哈頓威爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)燒燙傷中心救治。

據檢方轉述，瑞肯貝克向警方辯稱，他前往公寓接女兒時，艾德蒙茲手沾消毒酒精出手攻擊他，他抽著菸將她推開，她因此著火。他撥打911後離開現場，其後前往皇后區第113警分局報案時被捕。

執法消息人士指兩人為分居夫妻，但起訴書則稱艾德蒙茲為其女友。據紐約州蒙蒂塞洛(Monticello)警察局長表示，瑞肯貝克2015年因一起槍擊案被判刑九年，2007年另在蘇福克郡(Suffolk County)有毒品定罪紀錄。

精華 FAQ

  • 主要嫌犯為44歲的瑞肯貝克(Kenneth Rickenbacker)。他被指在皇冠高地一處NYCHA公寓內，與懷孕女友爭執後，以消毒酒精縱火傷人。

  • 38歲的艾德蒙茲(Vanessa Edmonds)臉部、肩膀、背部及雙手嚴重燒傷，已送往威爾康乃爾醫學中心燒燙傷中心治療，並處於藥物誘導昏迷狀態。

  • 瑞肯貝克被控謀殺未遂、傷害、縱火、刑事破壞及危害兒童福祉等罪，法官下令還押不得保釋，並核發保護令，禁止他接觸受害人及女兒。

布碌崙 布魯克林 槍擊

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