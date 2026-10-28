逾8成家暴求助者不諳英語 紐約勵馨法拉盛宣導防暴

紐約勵馨26日與市議員黃敏儀在法拉盛緬街地鐵站外向民眾宣導家庭暴力防治，並提供多語言求助資訊。（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約勵馨與黃敏儀在法拉盛舉辦「紫色日」，宣導家暴防治與求助管道；統計顯示，逾85%服務個案英語能力有限，凸顯語言障礙對亞裔受害者的影響。

10月是全美家庭暴力防治宣導月，紐約勵馨(Garden of Hope)26日與市議員黃敏儀(Sandra Ung)在法拉盛 緬街地鐵站 舉辦「紫色日」(Go Purple Day)活動，向民眾發放中英雙語傳單，宣導家庭暴力防治及求助資源。勵馨指出，去年接受服務的個案中，超過85%英語能力有限或完全不諳英語，凸顯語言障礙對亞裔受害者尋求協助的影響。

當天勵馨工作人員及志工身穿象徵家暴 防治的紫色服裝，向往來民眾介紹家庭暴力的不同形式，包括身體暴力、情緒虐待、經濟控制及性暴力，提醒民眾，家暴不一定留下明顯傷痕，長期威脅、恐嚇及控制行為也可能構成虐待。

根據勵馨統計，2025年家庭暴力服務計畫共提供6809人次服務，包括個別諮商、情緒支持、危機介入、安全計畫及法律協助。服務個案中，超過85%英語能力有限或完全不諳英語，94%為女性。

勵馨表示，家庭暴力在部分亞裔社區仍難以公開討論。受害者可能因擔心家醜外揚、經濟依賴、移民身分或語言障礙而不敢求助，也有人害怕遭到施暴者報復，或受到親友責備。

勵馨副主任戴思祈指出，許多受害者多年來選擇沉默，是因為擔心家庭名譽受損，或不知道有提供母語服務的求助管道。她希望透過街頭宣導，讓更多居民了解，即使不熟悉英語，也能獲得協助。

黃敏儀表示，家暴受害者常因語言隔閡、經濟依賴及文化壓力而選擇隱忍，社區應協助受害者打破沉默，讓有需要的人知道可以向外求助。

勵馨提醒，當親友可能面臨家暴時，應避免責備，尊重當事人的處境與選擇，並協助尋找安全的求助管道。

紐約勵馨提供心理支持、保護令申請協助，以及法律、住房與移民資源轉介。民眾可撥打求助專線(877)990-8595，服務時間為上午9時至下午5時，提供國語、粵語、福州話、台語及英語服務；24小時協助可撥打紐約市家庭暴力熱線(800)621-4673，緊急情況請撥911。