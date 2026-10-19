電單車摔傷急診增7.6倍 兒童增18倍 腦傷比例較大

2023年1月至2026年8月，電單車傷勢相關急診就診增加760%，兒童個案更增加1810%。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： Truveta分析指出，近年電單車相關急診大幅增加，兒童增幅尤其驚人；整體腦傷比例與自行車接近，但兒童與骨折風險較高。

健康數據公司Truveta最新分析顯示，2023年1月至2026年8月，電單車傷勢相關就診增加760%，兒童個案更增加1810%。研究人員認為，增幅可能與電單車日益普及有關，但因缺乏騎乘人數及頻率資料，尚不能判斷每次騎乘的受傷風險是否上升。

Truveta資料庫涵蓋逾1億4000萬名病人的醫療紀錄，研究期間共記錄4769次電單車相關急診就診，傳統自行車則有6萬3811次，總量雖高得多，增幅僅7.9%。

紐約市 的電單車騎士傷亡亦有所增加，市議會援引市府數據指出，今年上半年有738名騎士受傷，較去年同期的601人增加約23%；死亡人數則由10人增至13人。這組數據統計騎士傷亡，與上述急診資料口徑不同。

參與分析的醫師法拉爾(Karen Gilbert Farrar)表示，城市電單車及租賃服務使用者增加，私人購買也更容易，可能推高受傷就診數，但仍有待進一步驗證。

兩類急診個案最常見的均為頭頸傷，約占三分之一。包括腦震盪在內的創傷性腦損傷，在電單車個案中占5.8%，傳統自行車為5.6%，整體比例接近。

兒童個案的差距則較明顯：涉及電單車的兒童急診個案中，7.8%被診斷為創傷性腦損傷，高於傳統自行車的6%。整體而言，電單車個案出現骨折的比例也較高；法拉爾認為，可能與速度較快、車身較重有關。

她表示，頭盔使用、騎乘地點及行為差異，也可能影響傷勢。她引述一名在大學城工作的醫師提醒，應避免多人共乘電單車。