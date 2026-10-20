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鋰電池火災比去年增41% 多數發生在室外 死亡人數減少

記者胡聲橋╱紐約報導
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鋰電池引發的垃圾車火災時有發生，與騎士不懂得安全丟棄有關。(本報檔案照)
鋰電池引發的垃圾車火災時有發生，與騎士不懂得安全丟棄有關。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市今年鋰電池火災大增41%，但因多數事故發生在室外，死亡人數反而下降；消防局與業者認為，電池老化及廢棄處理不當是主因。

紐約市今年前三個季度的鋰電池火災數量較去年激增41%，不過由於目前大多數鋰電池火災都發生在公寓大樓外，此類火災引起的死亡人數卻呈下降。

2020年紐約州將電單車合法化後，電單車迅速普及，電池起火事件也隨之增加。實際上，市消防局自2020年開始統計相關數據以來，鋰電池火災的數量逐年增加。在2026年的前三個季度，火災數量的增長速度正在加快。根據市消防局的數據，截止9月7日，2025年鋰電池火災為195起，2026年則大幅上升至276起。

2023年正值許多廉價、未經認證的電池接近使用壽命，那年有18名市民死於鋰電池起火；今年到目前為止，有五人死於此類火災。今年火災數量大幅增加，但死亡人數卻出現下降，市消防局指出，今年61% 的鋰電池火災屬於「非結構性火災」，意味著它們發生在公寓、商店或住宅之外，相比之下，2023年只有33%的火災被判定為「非結構性火災」。

今年火災數量增幅最大的是市消防局稱之為「其他」的未明確類別。已退休消防局官員奧蘭多(John Orlando)表示，當垃圾車內發生鋰電池爆炸時，調查人員就會使用「其他」這個未明確定義的類別。

根據市消防局的統計，今年垃圾車共發生87起鋰電池起火事件；市衛生局的統計顯示，其中76起火災發生在市衛生局的垃圾車上，高於去年全年的55件。

Nomoto公司正在研發一種能夠偵測電池故障預警訊號的安全裝置。該公司的專家孔貝(Adrian Kombe)認為，今年鋰電池火災數量激增可能與鋰電池大規模報廢有關，「從2023年到2024年再到2025年，火災數量幾乎保持平穩。但現在，火災數量的變化速度正在加快，電池正接近使用壽命的終點」。

奧蘭多則表示，儘管市消防局儘力對電單車使用者進行安全教育，但大多數人並沒有真正考慮過電池的壽命問題。鋰電池會隨著每次充電「循環」而略微老化。如果外賣郎每天多次為電池充電，電池會迅速老化，形成電池壽命不斷縮短、風險不斷增加的惡性循環。

另一方面，當電池即將「壽終正寢」時，外賣郎往往不看使用說書，更不會認真考慮如何安全處理廢舊電池，而是隨手就往普通垃圾桶裡一扔，這就是垃圾車火災增加的原因。

精華 FAQ

  • 根據市消防局統計，截至9月7日，2025年鋰電池火災為195起，2026年增至276起，增幅達41%。

  • 市消防局指出，今年61%的案件屬非結構性火災，多發生在公寓、商店或住宅外，較少直接造成室內致命傷亡，因此死亡數下降。

  • 專家認為電池接近壽命終點、頻繁充電導致老化，以及外賣員把廢電池直接丟入普通垃圾桶，讓垃圾車火災明顯增加。

紐約州 紐約市 鋰電池

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