州檢更新AI選舉假訊息指引：勿靠聊天機器人查投票地點
紐約州檢察長更新AI選舉假訊息指引，提醒選民別依賴聊天機器人或肉眼判斷深偽內容，應向選舉局核實投票資訊並及時檢舉可疑假訊息。
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紐約州檢察長更新AI選舉假訊息指引，提醒選民別依賴聊天機器人或肉眼判斷深偽內容，應向選舉局核實投票資訊並及時檢舉可疑假訊息。
距離11月3日普選不足三周，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近期發布更新版人工智能(AI)選舉假訊息指引，提醒選民不要依賴聊天機器人查詢投票地點、期限及資格，也不要因影片、照片或聲音看來逼真便信以為真。
州檢辦公室表示，AI聊天機器人的答案雖然語氣肯定、看似可信，卻曾提供其他城市或州的投票資料、錯誤截止日期及不存在的投票要求。選民應向州或所在地選舉局核實，再依據相關資訊行動或轉發。
詹樂霞還指，AI令不法人士更容易散播有關候選人，以及何時、何地、如何投票的謊言。她呼籲民眾在相信或分享選舉內容前，先查證選舉局或其他可信來源。
今次更強調深偽(Deepfake)技術的進步，州檢2024年首次發布指引時，曾建議觀察影片中不自然的動作、燈光、陰影或聲音；如今合成內容更逼真，這些破綻可能不再存在，不能單憑肉眼判斷真偽。
深偽可令真人看似說過從未說過的話、做過從未做過的事，也可冒充政府通知。州檢列舉的風險包括假扮官員發布錯誤投票指示、以虛構後果威嚇選民不要投票，以及在自動電話或社群貼文中使用仿冒語音。
依紐約州法，政治通訊若含深偽或其他具重大誤導性的媒體內容，一般須揭露影像或聲音經過修改。儘管如此，網上假訊息未必附有標示；民眾若遇到疑似遭修改、又未揭露的選舉影片或錄音，可向州檢舉報。
對紐約市選民而言，可使用市選舉局的「Find My Poll Site」網站，輸入住址查詢提前投票及選舉日票站，網站提供中文介面。州選舉局的查詢工具亦可核對登記、票站及選票狀態。今年提前投票為10月24日(周六)至11月1日(周日)，普選日為11月3日(周二)。
州檢建議，對煽動情緒、令人震驚或出乎意料的選舉內容格外審慎，未經確認不要分享；收到介紹投票安排的電話、電郵、簡訊或明信片，也應查證。疑似深偽內容可向所在平台檢舉，涉及投票時間、地點或方式的錯誤資訊，則應另向州檢反映。
選舉保障熱線866-390-2992將於10月24日起開放，民眾亦可透過electionhotline.ag.ny.gov提出問題及投訴。使用州檢一般網上投訴表格時，可選「Other」，在主題填寫「Election Misinformation」，並附上誤導內容副本。
因為AI聊天機器人雖然語氣肯定，但曾提供其他州或城市的投票資料、錯誤截止日期，甚至不存在的投票要求，可能誤導選民行動。 州檢指出，深偽技術已更逼真，未必還看得出不自然動作或聲音破綻；它可偽造官員通知、散播錯誤投票指示或冒充語音威嚇選民。 應先查州或所在地選舉局及官方查詢工具，再決定是否轉發；疑似深偽可向平台檢舉，涉及投票資訊錯誤則可向州檢或熱線反映。
精華 FAQ
因為AI聊天機器人雖然語氣肯定，但曾提供其他州或城市的投票資料、錯誤截止日期，甚至不存在的投票要求，可能誤導選民行動。
州檢指出，深偽技術已更逼真，未必還看得出不自然動作或聲音破綻；它可偽造官員通知、散播錯誤投票指示或冒充語音威嚇選民。
應先查州或所在地選舉局及官方查詢工具，再決定是否轉發；疑似深偽可向平台檢舉，涉及投票資訊錯誤則可向州檢或熱線反映。
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