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華女黃妮可焚屍案開審 4嫌涉幫派報復殺人

記者劉梓祁／紐約報導
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華女黃妮可與男性友人慘遭焚屍，4嫌涉幫派報復殺人案開審。(取自家屬籌款頁)
華女黃妮可與男性友人慘遭焚屍，4嫌涉幫派報復殺人案開審。(取自家屬籌款頁)

AI摘要

文章摘要整理：

華裔女子黃妮可與友人巴里拉遭綁架、槍殺並焚屍案在布朗士開審，檢方指4名被告替幫派報復行兇，1名關鍵嫌犯仍在逃。

2022年華裔女子黃妮可(Nikki Huang)與男性友人巴里拉(Jesse Parrilla)遭綁架、槍殺及焚屍案，時隔四年正式開審。四名被告近日在布朗士(Bronx)州高等法院出庭，檢方指兩名年僅22歲的死者在遇害前經歷長達三小時的折磨，案發動機涉及曼哈頓下東城幫派間的報復衝突。

四名受審被告分別為庫亞(Rahul Cuya)、理查德‧聖地亞哥(Richard Santiago)、懷特(Terrence White)及桑德斯(Jahmel Sanders)。第五名涉案嫌疑人史蒂芬‧聖地亞哥(Stephen Santiago)為理查德的哥哥，目前仍然在逃。

布朗士助理地區檢察官納馬尼(Burim Namani)在開庭陳詞中表示，兩名死者在生命最後時刻經歷了「三小時的地獄」。他指控被告涉將二人綁架、拘禁，駕車帶著他們輾轉紐約市多處地點，最後抵達布朗士偏僻地帶，將二人槍殺後放火燒車，藉此向敵對幫派傳遞報復訊息。

案件可追溯至2022年5月15日晚。黃妮可當時遭人搶走名牌路易威登手袋，並向與她相熟的下東城「上山幫」(Up the Hill)幫派成員提及此事。當晚，另一幫派「下山幫」(Down the Hill)相關人士阿特金森(Brandon Atkinson)在下東城遭槍殺，他與理查德及史蒂芬為兄弟，但據警方說法，阿特金森並非搶包者。

這起槍擊使兩個長期對立的幫派衝突升級。與黃妮可自中學便相識的巴里拉，當晚開車送她回家。根據檢方早前公布的案情，16日凌晨約1時20分，巴里拉在黃妮可下東城住所附近遭人攔截，之後黃妮可也被誘騙下樓綁走。兩人隨後被帶往皇后區及布朗士。4時16分，警方在布朗士佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)附近發現一輛焚燒中的轎車，兩人遺體均在車內，已被燒至難以辨認。

納馬尼批評被告「完全無視最基本的是非道德」。當天法庭坐滿死者及被告家屬，檢方陳詞期間，黃妮可母親Amy Chan始終低頭蜷坐。四名被告的律師則將仍在逃的史蒂芬形容為主謀及開槍者。理查德的辯護律師穆雷(Declan Murray)強調，陪審團不能僅因二人具有兄弟關係，就將史蒂芬涉嫌犯下的行為歸咎於其當事人。

與案情相關的阿特金森命案另已宣判。槍殺他的韓弗里(Zymir Humphrey)於2025年1月被判監禁15年至終身。

精華 FAQ

  • 本案已在布朗士州高等法院正式開審，檢方以陪審團審理方式追究4名被告責任，案件距2022年發生已約4年。

  • 檢方指稱命案與曼哈頓下東城幫派報復衝突有關，被告先綁架、拘禁兩名死者，再帶往多地後槍殺並焚車，意在向敵對幫派傳遞報復訊息。

  • 另有1名嫌疑人史蒂芬‧聖地亞哥仍在逃，辯方稱他是主謀與開槍者；而與案情相關的阿特金森命案中，槍手韓弗里已於2025年1月被判刑。

曼哈頓 布朗士 桑德斯

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