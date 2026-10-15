班森賀華商聚集區 男遭槍擊受傷

班森賀華社14日發生一起槍擊案，造成一名男子受傷，警方目前正追蹤槍手，呼籲之情民眾提供線索。(Citizen截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙班森賀14日發生槍擊案，一名32歲男子在海灣公園大道附近中彈受傷，送醫後無生命危險，警方目前仍在追查嫌犯與動機。

布碌崙 (布魯克林 )班森賀14日在光天化日之下發生了一起槍擊 案，一名男子被人開槍打傷。案發地點就在海灣公園大道華商聚集區旁邊，警方目前正在追蹤此案嫌疑人，他們希望目擊者和知情者向其提供線索。

警方稱，這起槍擊案件發生在市警62分局轄區內，14日下午大約1時40分左右，一名男子在巴斯海灘(Bath Beach)海灣公園大道(Bay Parkway)交克羅普西大道(Cropsey Avenue)遭到槍擊。

警方和急救人員接到報案後，迅速趕到現場，警方在現場發現了一名左手和左腿中彈受傷的32歲男子。急救人員進行急救處理後，用救護車將他送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受治療，所幸受害者沒有生命危險，傷勢穩定。

槍擊案發生後，眾多警員趕到現場調查。到目前為止，警方尚未確定槍擊動機或嫌犯的體貌特徵。警探目前正在案發地區走訪排查，尋找可能記錄下槍擊過程的監控錄像。截至發稿時為止，尚未有人被捕。

班森賀是一個治安相對郊區很好的居民區。根據警方統計，今年截至10月11日，班森賀62分局轄區內共報告了三宗槍擊事件，比去年同期多出一宗。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。