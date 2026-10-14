撞死法拉盛1歲男童 男涉毒駕被控過失殺人

皇后區法拉盛11日發生致命車禍，一名一歲男童遭車輛撞倒並輾過，傷勢過重宣告不治。圖為肇事地點。(取自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區法拉盛發生致命車禍，1歲男童遭疑毒駕皮卡撞死，司機被控過失殺人等多項罪名，且今年稍早已有酒駕前科案件。

皇后區法拉盛 11日上午發生一起致命車禍，一名一歲男童由保母推著嬰兒車行經路口時，遭一輛未依規定停車的皮卡車撞上，送醫後不治。皇后區檢察官辦公室12日宣布，57歲的肇事司機涉嫌在吸食古柯鹼及大麻 後開車，遭控二級過失殺人、車輛過失殺人及毒駕等多項罪名，最高面臨15年監禁。

根據檢方公布的起訴內容，事故發生於11日上午約8時35分，地點位於法拉盛32大道與莫瑞街(Murray Street)交口。57歲的法拉盛居民里維拉(Elvin Rivera)當時駕駛一輛白色雪佛蘭Silverado皮卡車，沿莫瑞街向北行駛，接近32大道時未在停車標誌前完全停下，反而加速穿越路口，撞上正由保母推著嬰兒車行經32大道的一歲男童胡賈斯汀(Justin Hu)。

男童遭車輛撞倒並輾過，隨後由救護人員緊急送往醫院，仍因傷勢過重宣告不治。推著嬰兒車的保母也在事故中受傷，右手臂出現疼痛及損傷。

檢方指出，里維拉肇事後留在現場，接受警方酒駕及藥物影響相關檢測。他未能通過現場清醒度測試，藥物檢測結果並顯示體內含有古柯鹼(Cocaine)及大麻主要精神活性成分THC。

調查也發現，里維拉今年4月才在布朗士涉及另一起酒駕案件，目前該案仍在審理中。

里維拉已在皇后區刑事法院提訊，面臨二級過失殺人、二級車輛過失殺人、二級攻擊、毒駕、魯莽駕駛及無照駕駛等多項罪名。若最嚴重罪名成立，將面臨最高五至15年的不定期徒刑，他預計19日(周一)再次出庭。