男搭D線地鐵與人口角被割傷手臂 警公布嫌犯照片

布碌崙(布魯克林)華社日落公園周邊地鐵站近日發生傷害事件，警方公布監視器畫面並呼籲知情民眾提供線索。(NYPD提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園附近D線地鐵凌晨爆發衝突，一名31歲男子遭陌生人毆打並割傷手臂，送醫後無大礙，警方已公布嫌犯特徵追查。

布碌崙 (布魯克林)華社日落公園周邊地鐵 站近日發生傷害事件，紐約市警局(NYPD)表示，一名31歲男子4日(周日)凌晨在布碌崙搭乘北向地鐵時，與人發生衝突，遭一名不明人士毆打並以利器割傷手臂。傷者送醫後無大礙，但警方仍在追查該名嫌犯，呼籲知情民眾提供線索。

警方指出，事發時間約為凌晨1時25分，地點在一輛北行的D線列車上。傷者與嫌犯起初在車廂內發生口角，隨後演變成肢體衝突。該名嫌犯涉嫌先朝被害人臉部揮拳，再持尖銳物品割傷對方手臂。

被害人隨後在近展望公園的4大道與第9街(4 Av-9 St)站下車。在緊急醫療人員(EMS)趕抵現場後，將傷者送往附近醫院救治，並無大礙。

警方表示，嫌犯並未下車，而是留在列車上離開。根據警方公布的監視器畫面，該名膚色較淺的男子粗估約在50歲左右、頭戴深灰色的棒球帽、身穿白衣與背著黑色的背包，警方呼籲知情民眾提供線索。

若民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。