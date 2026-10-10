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華女涉經營按摩店提供性服務 被臥底探員破獲

記者高雲兒／紐約報導
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紐約法拉盛一名55歲華女，因涉嫌在馬里蘭州伊斯頓市(Easton)經營的按摩店內...
紐約法拉盛一名55歲華女，因涉嫌在馬里蘭州伊斯頓市(Easton)經營的按摩店內提供有償性服務，於8日遭警方逮捕。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約法拉盛55歲華女黃田珺涉嫌在伊斯頓市按摩店經營賣淫並向臥底探員招攬性服務遭捕，警方正續查是否涉及人口販運。

紐約法拉盛一名55歲華女，因涉嫌在馬里蘭州伊斯頓市(Easton)經營的按摩店內提供有償性服務，近日遭警方逮捕。警方表示，一名臥底探員前一天進店接受按摩後，被店主提議提供性行為，調查人員隨後取得搜查令，聯合聯邦及地方執法機關搜查店面。該華女目前面臨多項賣淫相關指控，警方並表示，涉及人口販運的調查仍在進行。

據伊斯頓警方消息，被捕女子為55歲的黃田珺(Tianjun Huang，音譯)，住在法拉盛。警方確認她為位於伊斯頓市Marlboro大道的茉莉按摩館(Jasmine Spa)店主。

案件起於民眾對店內可疑活動的投訴。警方表示，有人反映該店涉嫌以金錢交換性行為。伊斯頓警方因此對店家展開調查，並與國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)合作蒐集資料。

警方表示，一名臥底探員於7日進入茉莉按摩館接受按摩。警方指稱，按摩結束後，黃田珺向探員提出提供性行為。探員拒絕該提議，隨後離開店面。

調查人員根據臥底探員此次接觸所得的資訊以及先前調查蒐集的資料，向法院取得搜查及扣押令。8日，伊斯頓警方、國土安全調查局及塔爾博特郡(Talbot County)警長辦公室共同執行搜查令。執法人員進店時，黃田珺與另一名來自紐約的女子均在店內，另有一名顧客在場。

警方表示，調查人員在搜查期間發現與非法活動相符的證據。在場顧客接受詢問後獲釋，未被起訴；另一名來自紐約的女子同樣在接受詢問後獲釋，未面臨指控。

黃田珺被控兩項賣淫罪，另被控經營賣淫業務、招攬賣淫，以及容許或維持建築物供賣淫使用等罪名。伊斯頓警方還表示，這是一起仍在進行的人口販運調查。

精華 FAQ

  • 警方指她在馬里蘭州伊斯頓市Marlboro大道的茉莉按摩館經營時，涉嫌提供有償性服務並招攬賣淫，屬於以按摩店掩護的非法活動。

  • 一名臥底探員7日進店接受按摩後，店主黃田珺向他提議提供性行為，探員拒絕後離開；警方再依此與先前蒐證向法院申請搜查及扣押令。

  • 8日聯合搜查時，店內另有一名來自紐約的女子及一名顧客在場。兩人都接受詢問後獲釋，未被起訴，警方則持續追查是否涉及人口販運。

法拉盛

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