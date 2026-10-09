華為案 思科工程師作證路由器指令幾乎照抄

華為被美國司法部控告一案，持續在紐約布碌崙聯邦法院審理。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華為在美國受審，檢方以思科工程師與法國巴黎銀行證詞，指控其路由器介面高度抄襲並對制裁與伊朗業務提供不實資訊。

中國科技公司華為 科技被美國司法部指控從事有組織的詐欺犯罪，並竊取美國先進技術和商業機密、犯下電信和銀行欺詐等罪行。該案8日於布碌崙 (布魯克林)聯邦法院續審，檢方傳喚思科(Cisco)前技術行銷工程師出庭，作證稱華為路由器的命令列介面與思科產品高度相同。此外，兩名法國巴黎銀行(BNP Paribas)證人則呈現華為當年就伊朗 業務及香港公司星通技術(Skycom)向銀行所做的說明。

擁有30年網通業經驗的思科前技術行銷工程師傑克林(Brian Jacklin)作證，2002年他奉命檢查一台原廠包裝的華為3640型路由器，發現其指令階層、指令及說明文字與思科機型「驚人地相似」，且出現數個思科專有協定。他花約一個月深入比對，刻意避開業界通用的標準設定，並將完全相同者標黃色，非常相似者標淺藍色。

在比對表中，EIGRP、IGRP及HSRP三個思科專有協定章節有超過20項指令標為黃色，另有超過10項標為淺藍色。傑克林說，IGRP是早已被取代的舊協定，思科保留僅為相容舊設備，「我不知道華為路由器為什麼需要IGRP指令」。他也作證，2002年6月他在亞特蘭大「Supercomm」電信展看到華為展示同型路由器，華為並在該展宣布以Futurewei名義進入美國市場。檢方也當庭向陪審團展示思科及華為共三台實體路由器。

辯方則指出，競品分析為業界常態，思科也會購買對手路由器測試，且其整理出的試算表中許多相同指令屬OSPF、RIP、BGP等公開協定，為各廠商共用。此外，傑克林僅比對2002年出廠的版本，只要輸入問號就能列出所有指令。傑克林同意公開協定指令確實共通，也表示不知道華為在2003年改寫了指令，未分析過任何較新版本。但他強調，協定雖是公開標準，指令及說明文字由各家自行撰寫，但是他分析對手產品時從未抄襲，參觀電信展也配戴思科證件，並非私下前往探勘。

為了解華為是否誠實向銀行申報伊朗業務，檢方傳喚兩位法國巴黎銀行時任主管作證。布蘭特(Romain Brante)2010至2014年在巴黎擔任該行資深銀行家，負責華為等亞洲企業的歐洲業務。他作證，華為在2013年曾兩度向該行表示已限制伊朗業務、遵守國際制裁，這些說法將作為銀行判斷能否往來的依據。

檢方出示的2013年1月通話備忘錄記載，華為表示自2011年初起已不在伊朗承接新業務，同年12月，該行因大幅提高對華為的額度，為定期審查華為是否遵守制裁規定，即要求華為填寫美國財政部海外資產控制辦公室及出口管制盡職調查檢核表。華為在答覆中否認與伊朗革命衛隊以及同遭制裁的北韓往來，稱星通技術僅為「業務合作夥伴之一」，對星通技術是否曾於2010年向伊朗業者投標出售惠普設備，則答稱「不清楚」。

布蘭特表示，「業務合作夥伴」代表兩家是不同公司，若為母子公司，會以子公司稱呼，且若客戶不誠實申報與遭制裁國家往來，導致銀行支持不守法的客戶，將讓銀行也陷入違法的風險，「為做出正確決策，我們會希望客戶提供的資訊是誠實的。」

辯方則試圖呈現銀行當時以爭取業務為重，指出該備忘錄為銀行與華為對接的窗口Samuel Suan在會後撰寫，布蘭特不僅未出席1月那場會議，備忘錄10點內容中有八點皆在談業務，而非制裁相關內容，也未提及星通技術。辯方亦呈銀行內部郵件往來，指出銀行視華為為「打開大門的黃金機會」，意圖與德意志銀行(Deutsche Bank)和匯豐(HSBC)等同行競爭。

檢方傳喚的第三名證人葛然(Pierre Gourain)，則是曾於2016至2018年擔任法國巴黎銀行全球制裁諮詢主管。他說明，集團政策通常比法規更嚴格，客戶即使在美國境外，也須遵守該行的美國制裁政策。銀行依客戶風險等級，將於每一至五年重新審查，但涉及制裁的負面新聞屬「重大」資訊，會觸發審查，且制裁本身不僅能確定金流的安全性，也將涉及國安與恐怖主義。他表示，銀行期待客戶提供真實、完整的資訊，但銀行方並無指引客戶的權利，部分資訊只能照單全收。

辯方交互詰問時，葛然承認「合規永遠不可能完美」，部門仰賴客戶提供的資料，不直接面對客戶，他本人也從未和華為人員交談，但與客戶的合作皆是基於互信原則進行。辯方指出，華為曾向銀行說明與六個受制裁國家的往來，利潤占比低於3%，銀行制裁指引也未訂明營收比例上限，2017年華為更告知銀行在伊朗的新業務，銀行確認收到資訊後仍持續合作。