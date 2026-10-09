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移民團體 入稟挺無證學生取得州內學費、州府助學金

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約移民聯盟等團體已向紐約北區聯邦法院提交「法院之友」意見書，支持無證學生取得州...
紐約移民聯盟等團體已向紐約北區聯邦法院提交「法院之友」意見書，支持無證學生取得州內學費及州府助學金的政策。(NYIC提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約移民團體向聯邦法院提交意見書，支持州府維持無證學生州內學費與助學金制度，反對川普政府挑戰相關教育政策。

紐約無證學生取得州內學費及州府助學金的政策，目前面臨聯邦政府司法挑戰，而紐約移民聯盟(NYIC)等團體8日表示，已向紐約北區聯邦法院提交「法院之友」意見書(Amicus Brief)，支持紐約州維持相關制度，要求法院駁回川普政府的訴訟。案件涉及市立大學(CUNY)、州立大學(SUNY)及州資助高等教育福利。

參與團體還包括西語裔聯盟(Hispanic Federation)、LatinoJustice PRLDEF及Rural & Migrant Ministry。他們主張，州府有權決定公立教育政策，讓在紐約成長、就學的青年負擔得起大學費用；同時，取消優惠將限制許多長期以紐約為家的學生升學，以及日後留在州內工作、貢獻經濟的機會。

司法部於8月10日起訴紐約州，挑戰州教育法中涉及州內學費及助學金的條款。聯邦政府援引法律主張，沒有合法移民身分者不能基於州內居住資格，取得未向所有美國公民開放的高等教育福利；若無證學生享有低學費，外州美國公民卻須支付較高費用，相關州法便與聯邦法抵觸。

依CUNY指引，學生如在紐約州認可高中就讀至少兩年、畢業並於五年內申請入讀CUNY，便可能符合州內學費資格；完成指定高中同等學歷課程及取得州內文憑者，也有申請途徑。無合法身分者另須提交宣誓書，說明已申請身分合法化，或將在符合資格時提出申請。CUNY亦指出，符合上述就學條件者，即使居住在新澤西或康州，也可能取得州內學費。

此外，紐約「夢想法案」(NYS DREAM Act)讓符合條件的無證及其他學生申請州助學金，包括學費援助計畫(TAP)。CUNY現仍公布相關申請指引，學生及家長可向校方核對資格、帳單及助學金程序，有疑問亦可聯絡移民學生服務辦公室，郵箱為[email protected]

精華 FAQ

  • 主要爭議是無證學生能否依紐約州居住或就學條件，取得CUNY、SUNY的州內學費，以及州資助的高等教育助學金，包括TAP等相關福利。

  • 提出意見書的團體包括NYIC、西語裔聯盟、LatinoJustice PRLDEF與Rural & Migrant Ministry。他們認為州府有權制定公立教育政策，讓學生負擔得起大學費用。

  • 依CUNY指引，學生若在紐約州認可高中就讀至少2年、畢業並在5年內申請入學，或完成指定同等學歷課程並取得州內文憑，便可能符合資格。

紐約州 移民

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