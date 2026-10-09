明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約專家提醒，2027年起Medicare Advantage的OTC卡不會全面取消買菜福利，但只有通過SSBCI資格驗證者，才能繼續以額度購買健康食品。

白卡(Medicaid)新規今年10月起生效後，紐約部分合法移民的醫療福利面臨調整，也令不少華裔 長者關注明年福利是否進一步縮水。華人 健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。

紐約健保與理財專家黎富成在近日法拉盛 福壽老人中心舉辦的講座中表示，不少華裔老人多年來已習慣拿OTC卡到超市買菜，過去，部分計畫在實際操作中對資格核驗較不明顯，因此，不少長者形成「有OTC卡就能買食品」的印象。但2027年起，若會員未符合「慢性病患者特殊附加福利」(Special Supplemental Benefits for the Chronically Ill，SSBCI)條件，OTC額度仍可能保留，卻只能購買計畫核准的非處方藥、健康用品等，不能再用於食品，「很多老人家已經習慣了，到時候可能到了超市才發現，怎麼不能買菜了。」

黎富成指出，2027年起，聯邦醫療保險和醫療救助服務中心(CMS)將要求相關福利卡建立更嚴格的即時驗證機制。長者在超市結帳時，系統不只查看卡內是否有餘額，還會確認持卡人是否具有購買食品的福利資格，以及所購商品是否在保險計畫允許的範圍內。

他提醒，各家保險公司的OTC額度及其他福利本來就會逐年調整，「有些公司減少，有些反而增加」，屬於年度計畫變動。真正需要提醒長者的是，明年不能再只看卡內「有多少錢」，還要確認其中多少額度可以購買食品，以及自己是否已通過SSBCI資格驗證。

根據聯邦規定，僅有糖尿病、心臟病等一項慢性病診斷，並不代表自動通過SSBCI資格驗證。參保人須同時符合三項條件，包括患有危及生命或嚴重限制健康及日常功能的複雜慢性疾病；具有較高住院、急診或其他不良健康結果風險；以及需要家庭醫生、專科醫生或社區服務之間的密集照護協調。

可能符合資格的疾病包括糖尿病、心血管疾病、慢性心臟衰竭、嚴重肺病、慢性腎病、失智症、中風、癌症，以及部分嚴重精神疾病等。不過即使患有上述疾病，仍須由保險公司透過醫療理賠紀錄、健康風險評估或醫生證明等資料，確認另外兩項條件。