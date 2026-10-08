5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機

市警五分局局長林偉斌向社區通報近期治安情況，並提醒長者及居民提防冒充警員索款、珠寶掉包及街頭搶手機等案件。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 五分局在華埠警民會上提醒防假警員索款、珠寶掉包與搶手機，並通報轄區重罪與堅尼路攤販治理及人手不足情況。

主管曼哈頓華埠的市警五分局7日在紐約中華公所召開警民會，局長林偉斌(Michael Lam)向社區通報近期治安情況，並提醒長者及居民提防冒充警員索款、珠寶掉包及街頭搶手機等案件。他強調，真正警員不會以未處理逮捕令、欠繳罰款等理由要求民眾付款。

林偉斌表示，近期部分騙徒會透過電話或其它方式接觸受害人，冒充分局警員或執法人員，聲稱對方有未處理的逮捕令或罰款，進而要求付款。他提醒民眾尤其是年長者提高警覺，「警察不會向你要錢」，若對方自稱警員並要求支付款項，應立即警覺。

五分局亦提醒近期轄區內出現珠寶掉包騙局，嫌犯可能假裝友善，主動將廉價項鍊等首飾戴到受害人身上，趁接觸時偷走受害人原本佩戴的真首飾。林偉斌呼籲居民不要讓陌生人靠近並替自己佩戴珠寶。

街頭搶奪手機同樣值得關注。林偉斌表示，有嫌犯會步行或騎單車靠近行人後搶走手機，並提到警方前一日剛拘捕一名涉嫌搶走長者手機的男子。他提醒居民即使在白天及公共場所，也要留意周遭情況。

針對商戶治安，林偉斌勸告店家，若遇到有人偷取少量商品，不要為追回數元貨品而直接與嫌犯發生衝突，因無法確定對方是否持有刀具或槍械，建議報警處理。

據五分局數據，過去近一個月七項主要重罪共錄得118宗，與去年同期117宗大致持平。其中搶劫19宗，較去年同期15宗增加約27%；重竊69宗，比去年同期57宗增加約21%。同期重罪襲擊由31宗降至22宗，下降29%。年初至10月4日，五分局轄區七項主要重罪共1088宗，較去年同期986宗增加10.3%。其中搶劫155宗，同比增加34.8%；入室盜竊128宗，增加36.2%；重竊565宗，增加7.4%。

備受關注的堅尼路(Canal St.)一帶非法攤販問題也再度被提及。林偉斌表示，警方正爭取在當地部署較固定的警力小組，以處理攤販占用行人道等問題，但目前尚未正式獲批，希望能在年底節日前落實。在此之前，五分局仍持續在堅尼路一帶拘捕違法者、沒收貨品，並拖走違例停泊、影響街道通行的車輛。

此外，林偉斌表示，約兩周前最新一批警校畢業生分派至各分局，但五分局此次未獲分配任何新警員。未來若能增加約40名警員，將有助分局緩解用人壓力。