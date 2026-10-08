遇「祈福黨」被騙18萬 華婦求助亞總會

被祈福黨騙走價值18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙69歲華婦陳女士遭3名華婦以祈福名義騙走逾18萬元現金珠寶，案發後報警未獲及時進展，遂在家人陪同下向亞總會求助，警方仍在調查。

家住布碌崙 (布魯克林 )班森賀的一名華婦一年前遭遇「祈福黨」，被騙價值18萬元的現金和珠寶，幾乎是她畢生的積蓄。案發第二天，華婦在家人朋友的幫助下報了警。因為報警後沒有及時得到案情更新，華婦在兒子阮先生的陪同下，於7日來到美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)求助。

據現年69歲的當事人陳女士介紹，2025年10月25日約中午12時，她離開家，在昆汀路(Quentin Road)交西12街附近遇到兩名不認識的華婦，兩人都戴著口罩和帽子。當時兩人用廣州粵語向她詢問，附近有個看病很好的老中醫在哪裡。陳女士說她當時不想和她們多說話，但兩人連拉帶扯把她引到西10街。那裡另有一名華婦早就等在那裡，這名女性與陳女士握手，又擁抱了她，陳女士隨後就開始感覺頭暈。這名華婦說要給陳女士和家人祈福，怯病消災，讓她去家中取出所有現金和值錢的東西。

陳女士的筆記本上詳細記錄了被騙的財物。(記者胡聲橋／攝影)

陳女士說自己當時似乎身不由己，「很聽話」地在另一名華婦的陪同下返回家中，取出了家中所有的現金和珠寶，並隨手將這些錢財交給了同去的女性。據陳女士事後記錄，她一共取出超過17萬(美)元、1500元左右人民幣，三枚金戒指，一枚銀戒指和一對金耳環，對於陳女士而言，這是積攢一輩子的家當。

據陳女士回憶，她和其中一名華婦回到西10街後，另一名華婦對她說不用祈福儀式了，可以自己回家祈福，然後遞過來一個口袋。這時的陳女士腦袋昏昏沉沉，拎著口袋就回家了。陳女士回家才發現，拿出去的現金和珠寶都不見了，口袋裡剩下的是衛生紙、瓶裝水和一些粉末。陳女士稱這三名華婦的年齡都在60多歲。

第二天，陳女士在兒子兒媳、以及房東兒子的陪同下去報了案。隨後警方到其住處調看了監控錄像，以及西10街案發處一家咖啡店的監控錄像。警局報告稱，三名嫌疑人作案後，徒步沿著西10街向北逃離現場。警方7日回覆稱，此案仍在調查中。

接到求助後，亞總會常務會長王孟新表示，該會將跟進此案，協助處理。他告誡社區長者，上街時不要和陌生人搭訕，不要和陌生人有身體接觸，更不能接受來路不明的禮物和食品。如遇詐騙，一定要報警。