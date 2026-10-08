搶麻將館槍擊2警 24歲男被判20年

華埠麻將館劫案一槍傷兩警，24歲男子Joshua Dorsett判囚20年；圖為案發後其被押出華埠五分局。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 24歲男子多爾塞特持槍搶劫曼哈頓華埠麻將館，逃逸時開槍擊傷2名追捕警員，最終在曼哈頓州高等法院被判20年徒刑，辯方將上訴。

2024年持槍闖入曼哈頓華埠麻將館搶劫、逃跑時開槍擊 傷兩名警員的24歲男子多爾塞特(Joshua Dorsett)，日前在曼哈頓州高等法院獲刑20年。受傷的華埠五分局警員約翰遜(Carl Johnson)透過受害人影響陳述，表示槍傷至今仍影響日常生活，並認為刑期過短；多爾塞特的律師則表示將提出上訴。

多爾塞特今年8月承認犯有持致命武器加重襲擊警員及搶劫罪，10月5日由法官沃德(Laura Ward)宣判。檢方在庭上宣讀約翰遜的陳述，指出他每次走路、抱起孩子，都會想起為保護城市付出的代價。他批評多爾塞特開槍只是為滿足自身的權力感，但仍希望對方在服刑期間反省，出獄後能為社區作出正面貢獻。

案件發生於2024年8月1日下午，多爾塞特持槍闖入堅尼路(Canal St.)91號二樓的麻將館，威脅館內約20人，搶走現金、多個手提包及一個背包後逃走。檢方表示，他其後曾進入地蘭西街(Delancey St.)一家服裝店更換衣服。

當時同為警佐的五分局約翰遜及七分局利普(Christopher Leap)追捕嫌犯，在愛烈治街(Eldridge St.)靠地蘭西街一帶試圖制服他。根據起訴內容，多爾塞特從口袋內擊發一把.45口徑半自動手槍，子彈穿過約翰遜的腹股溝，再擊中其身後利普的腿部，造成兩人同時受傷。

本報事發後取得的監控片段顯示，麻將館內至少六桌坐滿華人牌友。嫌犯持槍闖入後，部分人急忙躲入裡屋，也有人留在原位、舉手配合。一名黑衣女子試圖拿回手提包離開，卻被嫌犯奪走；整個搶劫過程約一分鐘，在場民眾驚恐尋找掩護。

案發時，多爾塞特因2022年的毒品案件正處於緩刑期，且當天早上曾與緩刑官會面。法庭紀錄顯示，他此前曾六次向臥底警員出售可卡因，認罪後被判三年緩刑。警方當年並指他與下東城「上山幫」(Up the Hill)有關聯。

兩名警員在事件後獲晉升，約翰遜現為巡官，利普為警佐。市警警佐工會(SBA)表示，兩人在接報後立即追捕嫌犯，於拘捕過程中中槍，其勇氣令城市更安全。多爾塞特在判刑時未發言，其辯護律師維利亞諾(Dean Vigliano)表示，將就判刑提出上訴。