「不要這樣」 布朗士母女被推下15樓 母死嬰危殆

紐約布朗士一間高層公寓發生墜樓悲劇，一名年輕母親和她5個月大的女兒被人推下15層樓，母親死亡、女嬰命危。圖為事發公寓樓。(取自Google街景地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布朗士一棟公寓發生母女從15樓墜落事件，23歲母親不治、5個月大女嬰命危；警方認定兩人疑遭推下，並追查前男友及相關家暴背景。

據「紐約郵報」報導，紐約市布朗士 一棟公寓大樓6日凌晨發生悲劇，一名23歲女子與她5個月大的女兒疑遭人從15樓陽台推下。女子傷重不治，女嬰則身受重傷，目前仍命危。

一名鄰居受訪時表示，她當時聽到一名女子大喊，「拜託不要這樣！」隨後便看到有東西從高處墜落地面。

紐約市警(NYPD)表示，警方約在當日凌晨3時40分於布朗士奧林維爾大道(Olinville Ave.)2550號公寓外的地面，發現受害女子與女嬰，兩人均有高處墜落導致的傷勢。兩人隨後被緊急送往雅可比醫院(Jacobi Hospital)，但女子後被宣告死亡，5個月大的女嬰則因傷勢嚴重，目前仍在與死神搏鬥。

圖為紐約警察示意圖。（路透）

警方表示，調查人員已「確定兩人都是從陽台被推下」。根據消息人士的說法，有目擊者告訴警方，看到女子與女嬰遭人從陽台推下。據報，警方稍早前也曾調查另一種可能性，即母親可能是在與某人發生衝突、拉扯時，抱著女兒一同跳下，或意外從陽台墜落。

事發公寓樓共有18層。數小時後的新聞照片顯示，母嬰墜樓現場仍留有令人心碎的遺物，包括一片嬰兒尿布和一條嬰兒毯，靜靜留在兩人墜落的地面附近。

消息人士透露，警方正在尋找該女子的前男友，希望進一步訊問。對方目前被列為案件相關人士（person of interest）。據介紹，這處住所過去數年內曾多次傳出家庭暴力事件，並曾有人因此被捕。截至發稿前，警方尚未透露更多細節。