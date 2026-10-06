布碌崙8大道足療店 疑似亞裔男子毆打女子遭通緝

8大道足療店內一名疑似亞裔的男子涉嫌毆打一名女子，遭警方通緝。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙8大道一間華裔經營足療店內，44歲女子疑與一名亞裔男口角後遭多次踢打，警方公布監控照片通緝並呼籲民眾提供線索。

布碌崙8大道 近日發生一起疑似亞裔 男在一家足療經營場所內毆打一名女子的案件，警方4日公布了通過監控錄像獲得的此案嫌疑人的照片，對嫌犯進行通緝。警方希望目擊者和知情者能及時與警方聯繫 ，以便早日將這名嫌疑人捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內，就在8大道繁忙商業區內。根據警方報告，9月22日中午12時20分左右，在位於52街770號的一家華裔經營的足療養生館內，一名身分不明的男子靠近一名44歲的女性受害者，並與這名女子發生口角。隨後雙方發生肢體衝突，這名男子多次踢打受害者身體，案件發生後，男子徒步逃離現場、去向不明。

警察和急救人員接到報警趕到現場後，將受害者送往當地醫院接受治療，目前情況穩定。警方沒有說明嫌疑人和受害者為什麼發生爭吵，也沒有說明受害者的身分。

根據警方提供的照片，這名嫌犯疑似亞裔男子，留著很短的短髮。照片中的嫌犯正翹著腿抽菸，他身穿黑色長袖衫，外面套著一件灰色短袖衫，穿著一條灰綠色褲子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。