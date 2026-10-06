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布碌崙8大道足療店 疑似亞裔男子毆打女子遭通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
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8大道足療店內一名疑似亞裔的男子涉嫌毆打一名女子，遭警方通緝。(警方提供)
8大道足療店內一名疑似亞裔的男子涉嫌毆打一名女子，遭警方通緝。(警方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙8大道一間華裔經營足療店內，44歲女子疑與一名亞裔男口角後遭多次踢打，警方公布監控照片通緝並呼籲民眾提供線索。

布碌崙8大道近日發生一起疑似亞裔男在一家足療經營場所內毆打一名女子的案件，警方4日公布了通過監控錄像獲得的此案嫌疑人的照片，對嫌犯進行通緝。警方希望目擊者和知情者能及時與警方聯繫 ，以便早日將這名嫌疑人捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內，就在8大道繁忙商業區內。根據警方報告，9月22日中午12時20分左右，在位於52街770號的一家華裔經營的足療養生館內，一名身分不明的男子靠近一名44歲的女性受害者，並與這名女子發生口角。隨後雙方發生肢體衝突，這名男子多次踢打受害者身體，案件發生後，男子徒步逃離現場、去向不明。

警察和急救人員接到報警趕到現場後，將受害者送往當地醫院接受治療，目前情況穩定。警方沒有說明嫌疑人和受害者為什麼發生爭吵，也沒有說明受害者的身分。

根據警方提供的照片，這名嫌犯疑似亞裔男子，留著很短的短髮。照片中的嫌犯正翹著腿抽菸，他身穿黑色長袖衫，外面套著一件灰色短袖衫，穿著一條灰綠色褲子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生在市警72分局轄區內的8大道繁忙商業區，地點是52街770號的一家華裔經營足療養生館，屬於店內衝突後演變成肢體攻擊的事件。

  • 警方根據監控指出，嫌犯疑似為亞裔男子，留著很短的短髮，照片中他正翹腿抽菸，身穿黑色長袖衫、外搭灰色短袖衫，並穿著灰綠色褲子。

  • 警方已公布嫌犯照片並展開通緝，呼籲目擊者與知情者提供消息，可撥打(800)577-TIPS(8477)、上網或用手機訊息、X平台及CS-NYC應用程式聯絡，線索會保密。

布碌崙 8大道 亞裔

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