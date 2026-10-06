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曼哈頓中央公園車禍 老人騎單車與狗相撞摔死

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓中央公園5日發生離奇車禍，一名71歲老人在園內騎車時撞到寵物狗，不慎摔倒後...
曼哈頓中央公園5日發生離奇車禍，一名71歲老人在園內騎車時撞到寵物狗，不慎摔倒後傷重不治。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

71歲男子在曼哈頓中央公園騎車時，因與一隻未拴繩的黃金獵犬相撞摔倒，送醫後不治；警方與園方正調查，並再度呼籲遵守公園規定。

一名71歲的老人5日早上在曼哈頓中央公園內騎單車時，與一隻寵物狗相撞，隨後倒地身亡。

據報導，死者5日上午8時20分左右騎一款競速腳踏車行至中央公園內東路(East Dr)靠近東84街附近的路段時，路邊突然衝出一隻未拴狗繩的黃金獵犬，老人與該犬相撞時緊急煞車，被巨大的慣性甩出單車，隨後頭部撞到地面，倒地不醒。緊急送醫後，該名老人被宣告不治。警方表示，目前尚未聯繫到死者親屬，因此身分暫未公開。

根據中央公園保護協會(Central Park Conservancy)的規定，每日上午6時至上午9時、以及晚上9時至次日凌晨1時之間，在園內特定區域遛狗時可不牽繩。本次案件發生的時刻正處於這個時間段內，但按照規定，未牽繩的狗不能進入行車道內。

據報導，悲劇發生後，女性狗主人一直留在現場配合警方調查，被撞的黃金獵犬並未受傷，而老人在騎車時也按規定佩戴了頭盔和護具。截至發稿時，警方尚未公布更多案件細節，也無人在本次案件中被捕。

中央公園保護協會在案發後發布聲明表示，對老人的遇難感到惋惜，並呼籲所有公園使用者遵守規則，尊重這片全民共享的公共空間。在今年9月，在與本次案發地點幾乎相同的位置，亦曾發生過一起致命車禍，當時，一名41歲的壯年男子在行走時遭到單車撞擊並倒地，數日後不治身亡，案發後中央公園保護協會呼籲在園內實施每小時15哩的騎行限速，並加強交通執法力度。

精華 FAQ

  • 死者在中央公園東路靠近東84街騎競速腳踏車時，與一隻突然衝出的未拴繩黃金獵犬相撞，緊急煞車後失去平衡摔落，頭部撞地後送醫不治。

  • 是的，事發時段落在中央公園允許部分區域不牽繩的時段內，但規定同時明確禁止未牽繩的狗進入行車道，因此仍涉及違規疑慮。

  • 警方表示尚未聯繫到死者親屬，身分暫不公開，也尚未有人被捕；園方則對死者表示哀悼，並呼籲使用者遵守規則、加強交通安全。

中央公園 曼哈頓 寵物

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