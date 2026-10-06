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布碌崙車禍1死2傷 肇事者帶走車牌逃逸

記者胡聲橋／紐約報導
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格雷夫森德5日凌晨發生嚴重車禍，造成一死二傷，目前肇事者在逃逸中。(Citize...
格雷夫森德5日凌晨發生嚴重車禍，造成一死二傷，目前肇事者在逃逸中。(Citizen視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙格雷夫森德凌晨發生3車連環車禍，造成1死2傷，奧迪駕駛事後逃逸並帶走車牌，警方正追查中。

布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)5日凌晨發生一起致命車禍，造成一死二傷。肇事駕駛案發後逃離現場，而且摘走了肇事車輛的車牌。警方目前正在搜尋這名肇事逃逸的駕駛。

警方透露，5日凌晨12時10分左右，市警61分局接到報警，稱在中木(Midwood)的海洋大道(Ocean Parkway)交S大道(Avenue S)路口發生一起至少涉及三輛車的嚴重車禍。

警方的初步調查顯示，一輛2026款奧迪A5轎車沿海洋大道向南行駛時，撞上了前方一輛由一名62歲男子駕駛的2023款豐田Camry轎車的尾部。這次碰撞導致Camry轎車駕駛失去對車輛的控制，車輛失控旋轉後撞上了附近一輛豐田RAV4休旅車。Camry和奧迪隨後都撞上了附近的樹木。

警方和醫護人員趕到現場後發現，Camry轎車的駕駛和39歲的後座女性乘客頸部和背部嚴重受傷。兩人被緊急送往瑪摩利醫院，駕駛被宣布死亡，後座女乘客目前傷勢嚴重，但情況穩定，當前死者的身分尚待通知家屬後公布。

警方稱，豐田休旅車RAV4的25歲駕駛在現場接受了輕傷治療。

與此同時，警方消息人士稱，引發致命連環車禍的奧迪轎車駕駛在事故發生後棄車逃逸，並在逃離現場時帶走了肇事車輛的車牌。

到目前為止，尚未有人因為這起嚴重車禍被逮捕，市警高速公路交通事故調查小組(NYPD Highway District Collision Investigation Squad)仍在對此案進行調查。

格雷夫森德5日凌晨發生嚴重車禍，造成一死二傷，目前肇事者在逃逸中。(谷歌街景)
格雷夫森德5日凌晨發生嚴重車禍，造成一死二傷，目前肇事者在逃逸中。(谷歌街景)

格雷夫森德5日凌晨發生嚴重車禍，造成一死二傷，目前肇事者在逃逸中。(Citize...
格雷夫森德5日凌晨發生嚴重車禍，造成一死二傷，目前肇事者在逃逸中。(Citizen視頻截圖)

精華 FAQ

  • 警方初步調查指，一輛2026款奧迪A5沿海洋大道南向行駛時，追撞前方62歲男子駕駛的2023款豐田Camry，之後Camry失控旋轉，再撞上附近的豐田RAV4與樹木。

  • Camry駕駛被送往瑪摩利醫院後宣告死亡，39歲後座女乘客頸部和背部重傷，情況嚴重但穩定；RAV4的25歲駕駛則在現場接受輕傷治療。

  • 警方消息人士稱，奧迪駕駛在事故後棄車逃逸，並帶走肇事車輛車牌以躲避追查；目前尚無人被捕，市警高速公路交通事故調查小組仍在調查。

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