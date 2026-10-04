紐約中國當代音樂節「尋夢」 卡內基開幕

黃若與黃哲倫合作的獨幕歌劇「裂痕」迎來紐約首演，重述華裔建築師林璎(Maya Lin)設計越戰紀念碑的經歷。左四為飾演林璎的女高音王凱倫(Karen Vuong，音譯)。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第9屆紐約中國當代音樂節在卡內基音樂廳開幕，以「尋夢」為主題，透過歌劇與器樂作品呈現華裔在美追夢歷程與中美文化連結。

第九屆紐約中國當代音樂節2日晚在卡內基音樂廳 贊克爾廳(Zankel Hall)揭幕，以「尋夢」為題，透過中西器樂與歌劇呈現華裔 在美追夢的歷程。開幕演出由巴德中西樂團與音樂節室內樂團先後登台，黃若與黃哲倫(David Henry Hwang)合作的獨幕歌劇「裂痕」迎來紐約首演，重述華裔建築師林瓔(Maya Lin)設計越戰紀念碑的經歷。

「裂痕」取材於1981年的真實事件。年僅21歲、在耶魯大學 就讀的林瓔，以「大地的裂痕」構想獲選紀念碑設計方案：兩道刻滿陣亡者姓名的黑色花崗岩牆相交成角，隨地勢下沉，嵌入大地。然而，方案公布後，她因年齡、性別與族裔遭到攻擊，也在爭議中重新認識自己的華裔身分。

女高音王凱倫(Karen Vuong，音譯)再度飾演林瓔，她曾參與該劇2022年在華盛頓的世界首演。黃若與黃哲倫合作逾十年，先前已聯手創作「一個美國士兵」、「蝴蝶君」、「猴王悟空」等歌劇。

音樂會上半場由巴德中西樂團演繹三部器樂作品。香港作曲家陸尉俊的「彈指品相間」由琵琶演奏家楊瑾擔綱獨奏，以琵琶大師劉德海「春蠶」的開場動機為引，並融入吉他指彈技巧及拍擊琴身、琴弦等手法，拓展傳統樂器的聲音。

張征的「風·雅·頌」以「詩經」三體為題，描繪民間生活、家國情懷與禮樂。王丹紅的「永遠的山丹丹」則取材陝北，將信天游、腰鼓、說書與嗩吶等民間聲音融入組曲，呈現黃土高原的音樂風貌。

藝術總監蔡金冬在音樂節介紹中表示，希望藉音樂講述連結美中兩國人民的故事，展現共同的夢想、韌性與創造力，並在動盪之際維繫希望、保存歷史記憶。

本屆音樂節由巴德美中音樂研習院與中國中央音樂學院共同主辦，適逢美國建國250周年，安排六場活動。閉幕節目將於10日(周六)在巴德學院、11日(周日)在林肯爵士樂中心演出，由蔡金冬指揮巴德當代樂團，呈現李劭晟「飛天」美國首演，以及周龍作曲、蘇煒作詞的「鐵漢金釘」，以交響樂與120人合唱團重現鐵路華工歷史。