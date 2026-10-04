亞洲協會美中音樂論壇 聚焦華裔在美追夢歷史

從左至右：美中音樂論壇藝術總監蔡金冬、作曲家黃若、作家蘇煒、亞洲協會表演藝術及文化外交主任庫珀(Rachel Cooper)。 (記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 亞洲協會與紐約中國當代音樂節舉辦音樂論壇，透過《裂痕》與《鐵漢金釘》回望華裔在美追夢歷史，並凸顯藝術如何保存與傳播被忽略的族裔貢獻。

亞洲協會(Asia Society)3日下午與紐約中國當代音樂節合辦「美中音樂論壇：尋夢」，邀藝術總監蔡金冬、作曲家黃若及作家蘇煒，分享「裂痕」與「鐵漢金釘」的創作故事，探討如何透過音樂，讓華裔 在美追夢的歷史被更多人看見。

論壇由亞洲協會表演藝術及文化外交主任庫珀(Rachel Cooper)主持。蔡金冬表示，音樂節自2018年創辦，旨在為中國及世界各地華人 作曲家搭建平台，也呈現非華人創作者的相關作品。今年適逢美國建國250周年，特別聚焦華裔對美國的貢獻，從修築橫貫大陸鐵路的華工，到設計越戰紀念碑的林璎(Maya Lin)，串聯不同世代的故事。

黃若談到與劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)合作的歌劇「裂痕」時指出，林璎21歲時透過匿名競賽贏得紀念碑設計案，卻因年輕、女性及亞裔 身分遭到質疑。作品不僅重述她堅持設計理念的過程，也呈現她如何在阻力中重新認識自己。

黃若分享道，林璎曾在受訪時被問「你有多中國？」(How Chinese are you?)。她以「就像蘋果派一樣」作答。黃若指出，林璎在美國中西部出生長大，視美國為家，這個回答帶著反擊的力量。黃哲倫從這段訪問汲取靈感，將其融入唱詞。

蘇煒則分享「鐵漢金釘」等待逾30年才登台的過程。他表示，1984年留美求學時接觸鐵路華工史料，深受震撼，隨後蒐集資料，於1985年寫成歌劇劇本。作品曾獲劇院接納，卻因資金不足未能演出，直到多年後蔡金冬聯繫他，才與作曲家周龍合作，將舊稿改寫為清唱劇唱詞。

黃若表示，部分華裔歷史未被納入公校課程，許多人也不了解越戰紀念碑背後的經歷。藝術家有責任將歷史轉化為可分享的作品，讓不同背景的人更理解彼此，「無論移民、新來者或已在美生活數代的人，都有追求夢想的願望。」

活動另安排女高音王凱倫(Karen Vuong，音譯)與吉本(Lucy Fitz Gibbon)演唱兩部作品選段。吉本表示，自己並非華人，但在「鐵漢金釘」中飾演首次見識這些勞動成果的瑪麗，也讓她欣賞這個角色跨越文化差異、看見華工貢獻的開放心態。

作曲家黃若與作家蘇煒。 (記者范航瑜╱攝影)

活動另安排女高音王凱倫(Karen Vuong，音譯)與吉本(Lucy Fitz Gibbon)演唱兩部作品選段。圖為王凱倫。(記者范航瑜╱攝影)