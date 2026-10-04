亞美藝術聯盟撥款50萬元 8紐約機構入選

亞美藝術聯盟撥款50萬元，八家紐約市機構入選。(Asian American Arts Alliance提供)

AI摘要 文章摘要整理： 亞美藝術聯盟公布第二期A4藝術基金名單，向全美38家亞裔及太平洋島民藝術機構撥款50萬元，其中8家在紐約市，資助主要用於日常營運開支，且此計畫已進入最後一期。

亞美藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)近日公布第二期「A4藝術基金」受助名單，向全國38家服務亞裔 及太平洋島民社區的藝術文化機構合共撥款50萬元。其中八家位於紐約市 ，包括美華藝術協會(Chinese American Arts Council)、陳學同舞蹈中心(Chen Dance Center)及紐約亞美國際電影節主辦機構Asian CineVision，涵蓋視覺藝術、舞蹈、電影、劇場與文學等領域。

這批款項屬一般營運資助，可用於租金、水電及薪資等日常開支，並不限於製作單一展覽或演出。依計畫規定，年度預算10萬元或以下的機構可獲1萬元；預算介於10萬零1元至49萬9999元的機構可獲1萬5000元。

其餘五家紐約市得主為布碌崙 (布魯克林)的ArteEast、皇后區的Bitchitra Collective，以及亞美劇場與藝術家聯盟(Consortium of Asian American Theaters & Artists)、Singapore Unbound和南亞女性創意團體(South Asian Womxn’s Creative Collective)。本期申請來自24州、華盛頓特區、關島及北馬里亞納群島，最終得主分布於全國14個州及領地。

入選的美華藝術協會透過華埠456畫廊(Gallery 456)呈現藝術家展覽，並舉辦文化活動。陳學同舞蹈中心則由陳學同(H.T. Chen)與曾佩媜(Dian Dong)夫婦於1979年共同創辦，長期以當代舞蹈呈現華裔的歷史、身分與生活經驗，也在華埠推動藝術教育。該舞蹈中心原設於華埠茂比利街(Mulberry St.)70號，2020年大火摧毀其舞蹈教室及劇場後，仍持續演出和教學工作。另一受助機構Asian CineVision則以推動、保存及展示亞洲與亞裔美國電影為使命。其主辦的亞美國際電影節於1978年在下東城亨利街社區服務中心(Henry Street Settlement)首次舉行。

聯盟在資助計畫介紹中指出，亞太裔藝術文化機構面對的資金缺口，是設立基金的重要原因。本期也是「A4藝術基金」最後一期，由華萊士基金會(The Wallace Foundation)支持。聯盟執行總監戈爾德(Lisa Gold)表示，繼首期徵件後，再次收到大量申請，反映相關機構對資源的龐大需求；基金此時結束令人感受複雜，因為仍有許多值得支持的團體未能獲得資助。