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向日葵教育學院「秋韻藝術嘉年華」 活動多元豐富

記者馬璿／紐約報導
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向日葵藝術教育學院於愛立信公園舉辦秋韻藝術嘉年華。(記者馬璿／攝影)
向日葵藝術教育學院於愛立信公園舉辦秋韻藝術嘉年華。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

向日葵藝術教育學院在布碌崙舉辦秋韻藝術嘉年華，結合學童表演、藝術體驗與社區資源，並獲多位民代到場支持。

向日葵藝術教育學院近日於布碌崙(布魯克林)8大道的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦「秋韻藝術嘉年華」，邀請數十位年齡層不同的學童演出多元曲目，並設置藝術體驗區、社區資源區，超過百位民眾參與。

向日葵藝術教育學院院長Jenny Yang表示，學院提供學員多元的藝術指導，以「藝術點亮夢想」的理念走過13個年頭。學院定期招募學童與義工，並以表演藝術課程鍛煉孩子團隊合作的能力，也藉此激發孩子的潛能。她亦表示，許多從院內畢業的學童都成功考入如Mark Twain、La Guardia等學校，更受邀在卡內基音樂廳、林肯中心等場館演出，培養了許多孩子的自信。

當日的嘉年華現場還設有多個非營利組織所提供的資源攤位，其中Aware Together的發起學生Leon Zheng從在曼哈頓癌症研究實驗室的經驗啟發，透過募款讓民眾能更加理解特殊癌症患者的處境，也讓高中學生有進入相關科學研究的機會。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與選區領袖謝曉瓊與會，致詞並強調藝術學習應提早培養的重要性。

現場眾多家庭攜家帶眷熱情參與。(記者馬璿／攝影)
現場眾多家庭攜家帶眷熱情參與。(記者馬璿／攝影)

當日州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與選區領袖謝曉瓊皆出席。(記者馬璿／攝影)
當日州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與選區領袖謝曉瓊皆出席。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 活動在布碌崙Leif Ericson Park舉行，邀請數十位不同年齡學童演出多元曲目，並設置藝術體驗區與社區資源區，吸引超過百位民眾參與。

  • 她表示學院以「藝術點亮夢想」為理念，已走過13年，透過表演藝術課程訓練孩子合作與發掘潛能，也有學員考入Mark Twain、La Guardia等學校。

  • 州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與選區領袖謝曉瓊皆到場致詞，強調藝術學習應及早培養；另有非營利組織設攤，提供公益與教育資源。

布碌崙 布魯克林

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