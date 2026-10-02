我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

中央公園流浪藝術家命案 兇嫌稱「死者先動手」 他搶下棍子反擊

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
63歲的流浪藝術家希爾日前在中央公園船屋旁遭毆打致死。(本報檔案照)
63歲的流浪藝術家希爾日前在中央公園船屋旁遭毆打致死。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

中央公園命案嫌犯羅布爾斯自稱遭死者先以棍子攻擊，奪棍後連打超過20下致其死亡；他已被控二級謀殺並還押候審。

中央公園此前發生的駭人命案近期迎來最新進展，據法律文件，36歲的兇嫌羅布爾斯(Jonathan Robles)稱是63歲的死者希爾(Elise Bainbridge Hill)先用棍子打自己，他之後才從對方手中搶過棍子，朝她毆打超過20下，「直到她再也無法打我為止。」

9月27日上午9時43分左右，警方在中央公園東路交東74街附近的一個涼亭旁發現了昏迷不醒的希爾，急救人員當場宣布其死亡，調查人員認為她的死因是頭部遭到棍棒攻擊；希爾隨後也被證實是一名流浪藝術家，案發前在中央公園居住，而案發後羅布爾斯已主動向警方自首。

羅布爾斯隨後被送到醫院進行精神評估，10月1日他在醫院通過遠端方式參與庭審，主審這起案件的法官Sheridan Jack-Browne裁定他不得保釋並予以還押。在當日披露的起訴書中，羅布爾斯被捕後向警方確認是自己殺了希爾，「她用棍子打我的身體，所以我把棍子從她手中搶過來打了她超過20下，我一直打，直到她再也無法打我為止」，他向警員自述道。

檢方表示，羅布爾斯目前被控二級謀殺罪，大陪審團也已對羅布爾斯提出正式起訴，他下一次出庭日期為13日(周二)；而羅布爾斯最後登記的住址是位於曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)的一間無家可歸者收容所，他由NYC Defenders律師的團隊代表辯護，該機構通常不會對正在審理中的案件發表評論。

根據消息，希爾原本在東76街附近租有一間公寓，但遭到房東驅逐後搬離，她生前也是中央公園觀鳥團的成員之一，深受成員們的喜愛，她的故事也曾被拍成紀錄片「Begging Naked」，影片記錄她的人生經歷，包括她10幾歲時為了逃離虐待她的父親而離家出走，後來陷入賣淫、毒癮和心理健康問題中；希爾最終進入戒治中心，在那裡學會繪畫、雕塑、製作娃娃和設計珠寶，從而成為一名藝術家，並經常以中央公園的野生動物為題材，將作品出售給遊客。

精華 FAQ

  • 他向警方表示，是63歲死者希爾先用棍子打他，自己才從對方手中搶過棍子反擊，並稱自己打了超過20下，直到對方無法再打他為止。

  • 警方在9月27日上午9時43分左右，於中央公園東路交東74街附近的一個涼亭旁發現昏迷的希爾，急救人員當場宣告死亡，調查認為她死於頭部遭棍棒攻擊。

  • 羅布爾斯已被控二級謀殺，法院裁定不得保釋並還押，下一次出庭是13日；希爾則是中央公園的流浪藝術家，曾歷經家暴、毒癮與心理困境後靠創作維生。

中央公園

上一則

曼哈頓數十咪表被貼假二維碼盜個資 嫌犯遭訴11罪

下一則

不再「有房就買」？華人置業版圖改
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中央公園63歲女子遭毆打致死 36歲男自首被控謀殺罪

中央公園63歲女子遭毆打致死 36歲男自首被控謀殺罪
紐約中央公園發現「無名女屍」疑為遊民 身中數刀或遭謀殺

紐約中央公園發現「無名女屍」疑為遊民 身中數刀或遭謀殺
律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收