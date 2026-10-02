中央公園流浪藝術家命案 兇嫌稱「死者先動手」 他搶下棍子反擊

63歲的流浪藝術家希爾日前在中央公園船屋旁遭毆打致死。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 中央公園命案嫌犯羅布爾斯自稱遭死者先以棍子攻擊，奪棍後連打超過20下致其死亡；他已被控二級謀殺並還押候審。

中央公園 此前發生的駭人命案近期迎來最新進展，據法律文件，36歲的兇嫌羅布爾斯(Jonathan Robles)稱是63歲的死者希爾(Elise Bainbridge Hill)先用棍子打自己，他之後才從對方手中搶過棍子，朝她毆打超過20下，「直到她再也無法打我為止。」

9月27日上午9時43分左右，警方在中央公園東路交東74街附近的一個涼亭旁發現了昏迷不醒的希爾，急救人員當場宣布其死亡，調查人員認為她的死因是頭部遭到棍棒攻擊；希爾隨後也被證實是一名流浪藝術家，案發前在中央公園居住，而案發後羅布爾斯已主動向警方自首。

羅布爾斯隨後被送到醫院進行精神評估，10月1日他在醫院通過遠端方式參與庭審，主審這起案件的法官Sheridan Jack-Browne裁定他不得保釋並予以還押。在當日披露的起訴書中，羅布爾斯被捕後向警方確認是自己殺了希爾，「她用棍子打我的身體，所以我把棍子從她手中搶過來打了她超過20下，我一直打，直到她再也無法打我為止」，他向警員自述道。

檢方表示，羅布爾斯目前被控二級謀殺罪，大陪審團也已對羅布爾斯提出正式起訴，他下一次出庭日期為13日(周二)；而羅布爾斯最後登記的住址是位於曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)的一間無家可歸者收容所，他由NYC Defenders律師的團隊代表辯護，該機構通常不會對正在審理中的案件發表評論。

根據消息，希爾原本在東76街附近租有一間公寓，但遭到房東驅逐後搬離，她生前也是中央公園觀鳥團的成員之一，深受成員們的喜愛，她的故事也曾被拍成紀錄片「Begging Naked」，影片記錄她的人生經歷，包括她10幾歲時為了逃離虐待她的父親而離家出走，後來陷入賣淫、毒癮和心理健康問題中；希爾最終進入戒治中心，在那裡學會繪畫、雕塑、製作娃娃和設計珠寶，從而成為一名藝術家，並經常以中央公園的野生動物為題材，將作品出售給遊客。