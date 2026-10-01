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華埠凌晨搶案 刀匪刺傷3男後逃逸 警籲民眾提供線索

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠凌晨爆持刀傷人案，3男遭刺傷、嫌犯在逃。圖為嫌犯。(NYPD提供)
華埠凌晨爆持刀傷人案，3男遭刺傷、嫌犯在逃。圖為嫌犯。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠包厘街凌晨發生持刀搶劫案，3名19至26歲男子遭刺傷後送醫穩定，警方正追查約40歲嫌犯並呼籲民眾協助破案。

曼哈頓華埠包厘街(Bowery)9月30日凌晨發生持刀傷人及搶劫案，三名年齡介於19至26歲的男子遭刺傷，送醫後均情況穩定。市警(NYPD)表示，嫌犯行凶後搶走其中一名傷者的腰包，沿包厘街向北徒步逃逸。警方正追緝涉案男子，並呼籲知情民眾提供線索。

根據市警消息，案件發生於30日凌晨1時13分左右，地點在市警華埠五分局轄區內的包厘街183號前。嫌犯刺傷一名26歲男子的腹部、一名21歲男子的左肩，以及一名19歲男子的左臂。救護人員到場後，將三人送往市立表維醫院(Bellevue Hospital)救治，三人均情況穩定。

警方指出，嫌犯還從26歲傷者身上搶走一個腰包，隨後徒步逃離現場。市警將案件列為搶劫案調查。

案發地點靠近包厘街交地蘭西街(Delancey Street)處。知情人表示，嫌犯先接近26歲男子，雙方因食物問題發生爭執，隨後男子腹部遭刺傷。另外兩名年輕男子上前試圖勸阻，也遭到襲擊。

警方初步認為嫌犯年約40歲，作案時身穿黑色衣物、戴黑色手套，並同時頭戴黑色棒球帽及黑色高筒禮帽。

市警呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)亦發表聲明，對這起造成三人受傷的持刀襲擊案「深感不安」，向傷者及其親友表達慰問。他表示，此類暴力事件令在社區居住及工作的人感到恐懼，每個人都應能安心走在街上，毋須擔憂自身安全。他並呼籲目擊者或掌握相關線索的民眾致電市警五分局(212)334-0711，協助調查。

精華 FAQ

  • 9月30日凌晨，曼哈頓華埠包厘街發生持刀傷人及搶劫案，共有3名年齡介於19至26歲的男子遭刺傷，送醫後均情況穩定。

  • 嫌犯先刺傷3人，並從其中26歲傷者身上搶走一個腰包，之後徒步沿包厘街向北逃逸。警方目前已將此案列為搶劫案調查。

  • 市警呼籲知情民眾致電止罪熱線、上網或透過手機應用程式提供線索；市議員馬泰也請目擊者聯絡五分局，協助警方盡快破案。

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