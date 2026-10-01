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布碌崙華男騙8萬元房貸非法種大麻 判囚1天

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙華男外州騙8萬元貸款購房非法種大麻，被判入獄1天。示意圖。(美聯社)
布碌崙華男外州騙8萬元貸款購房非法種大麻，被判入獄1天。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華男姚肯因提交虛假抵押貸款申請並在緬因州房產內非法種植、販賣大麻，被判入獄1天並接受3年監管。

一名布碌崙(布魯克林)華男30日在位於班戈(Bangor)的緬因州聯邦地區法院被判刑，罪名是提交虛假抵押貸款申請和非法經營大麻種植場所。

緬因州聯邦地區法院法官諾曼(Stacey D. Neumann)判處現年49歲、報住紐約布碌崙的姚肯(Ken Yiu)入獄服刑一天，刑滿釋放後接受三年監管。姚肯於2025年12月10日認罪，目前已完成了刑期。

法庭文件顯示，姚肯使用從緬因州一家銀行獲得的8萬元住房抵押貸款，在該州聖奧爾本斯(Saint Albans)購買了一處房產。為了獲得這筆貸款，姚肯提交了一份貸款申請，在「您是否打算將該房產作為您的主要住所？」這一問題上，他回答了「是」。但事實上姚肯從未打算將該房產作為住所，從2020年9月至2024年1月，他在該房產內種植大麻並私自販賣。

2024年12月，聯邦執法人員對姚肯進行了訊問。訊問期間，姚肯承認將他在聖奧爾本斯房屋種植的大麻出售給了麻州的買家。2025年1月，調查人員對該房產執行了聯邦搜索令。搜查結果證實，姚肯利用該房產種植和販賣大麻。

紀錄顯示，姚肯及其在緬因州的房產均未獲得該州當局簽發的種植大麻的許可。

精華 FAQ

  • 案件主要涉及2項違法行為：一是向銀行提交虛假的抵押貸款申請，聲稱房產將作為主要住所；二是在緬因州房產內未經許可種植並販賣大麻。

  • 姚肯從緬因州一家銀行取得8萬元住房抵押貸款，在聖奧爾本斯購買房產時宣稱會自住，但實際上從2020年9月至2024年1月一直用來種大麻。

  • 法院判處49歲的姚肯入獄1天，刑滿後接受3年監管，且他已完成刑期。案件經2024年訊問、2025年1月搜查後確認其在該房產種植和販賣大麻。

大麻 布碌崙 緬因州

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