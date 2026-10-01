43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程

一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 43歲唐姓華裔女子在法拉盛KTV聚會後猝死，家屬質疑現場急救、報警與移出店外過程是否延誤，死因及死亡方式仍由法醫調查中。

一名43歲華裔 女子8月下旬在法拉盛 一間KTV聚會後死亡。家屬友人表示，女子當晚在場所內已出現意識不清、無法自行站立等情況，之後在救護人員到場前被移出店外。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前此人死因及死亡方式仍在調查中。近一個月來，家屬一邊等待死因調查結果，一邊處理火化、安葬及補償協商等後續事宜。

根據OCME資料，死者為唐姓女子，今年43歲，於8月25日在皇后區死亡。協助家屬處理後事的一名友人表示，唐女士事發前曾到法拉盛一間KTV聚會，約於前一日晚間11時後抵達。據同行者說，至25日凌晨2時30分左右，唐女士已出現明顯異常。

該友人取得的一段現場視頻顯示，一名女子當時已無法自行站立，需要旁人攙扶，整個人幾乎失去支撐；同行者事後確認，視頻中的女子正是唐女士。據轉述，現場有人曾使用熱毛巾擦拭、餵水等方式，試圖讓她恢復意識。

家屬目前最希望釐清的是，唐女士失去意識後，現場何時呼叫911，以及她為何在救護人員抵達前被移出場所。友人稱，同行者曾表示當時已有人呼叫救護車，但救護人員尚未到場，因此家屬希望進一步了解，當時是誰決定將她移出店外，以及現場急救和求助過程是否存在延誤。

友人表示，事發後家屬曾前往市警109分局了解案件進展，警方也曾向死者丈夫及相關人士問話。她又稱，警方曾口頭向家屬提及，唐女士體內可能驗出芬太尼及其他物質。不過截至發稿前，本報尚未從警方或法醫部門獨立證實相關說法。OCME向本報表示，唐女士的死因及死亡方式目前仍在調查中。

該友人說，她與唐女士相識十多年，印象中的唐女士個性斯文，平時幾乎不飲酒，也從未聽聞有吸毒習慣。她稱，唐女士近年因工作原因有時不在紐約，回到紐約後才偶爾與朋友聚會。家屬目前也希望弄清，她當晚究竟飲用了什麼，身體為何突然出現嚴重異常。她又稱，有熟悉此類娛樂場所的人士事後向家屬反映，部分場所可能存在成分不明的混合飲品。不過此說尚未獲警方或其他權威部門證實，也無官方結論。

除追查死因外，唐女士的後事及家庭經濟問題也仍未處理完畢。據介紹，截至9月底，唐女士遺體已經火化，但骨灰仍存放在殯儀館，尚未下葬，原因是中國家屬仍在辦理相關文件。死亡證明約兩周前已寄回中國，待相關手續完成後，家屬才能進一步安排墓地及安葬事宜。

受訪者表示，唐女士在中國仍有年邁父母及一名11歲孩子，美國丈夫身有殘疾，部分喪葬費用由朋友先行墊付。目前雙方仍由律師介入協商補償。據家屬一方說法，涉事場所此前曾提出約3萬至5萬元的賠償金額，但家屬沒有接受，希望補償除喪葬費外，也能考慮孩子未來的生活及教育費用。

本報嘗試通過公開電話及家屬友人提供的聯絡方式聯繫涉事KTV，希望就事發經過、現場急救處置及家屬提出的相關質疑尋求回應，但截至發稿前電話均無人接聽。