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法拉盛62歲亞裔女墜樓亡 事發前與55歲男友爭執

記者高雲兒／紐約報導
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皇后區法拉盛市中心21日清晨發生墜樓死亡事件。62歲的亞裔女子Lixu Campbell從40路一棟高樓墜下，送醫後不治。警方向本報透露，事發前女子與55歲男友曾一同飲酒及使用可卡因，其後因男友過往出軌問題發生爭執；女子情緒激動，一度試圖跳樓，男友曾將她拉回，但稍後女子再度走向陽台，最終墜樓身亡。

警方表示，21日凌晨約5時接獲911報案，前往法拉盛40路131-02A號，發現62歲女子Campbell失去意識、沒有反應，身上有從高處墜落所造成的傷勢。急救人員隨後將她送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)，其後宣告死亡。

根據警方掌握的初步情況，Campbell事發前與55歲男友在一起，兩人曾飲酒並使用可卡因，之後談及男友過去出軌一事而發生爭執。警方稱，Campbell情緒激動之下曾試圖跳樓，但被男友及時拉回。

警方表示，其後趁男友未注意時，Campbell再次前往陽台。男友發現時，她已懸在陽台外側，雙手抓住陽台邊緣。男友試圖將她拉回，但未能成功，Campbell其後墜落。

警方此前向本報證實，死者為亞裔女性。市法醫辦公室將進一步確定其死亡原因及方式，案件目前仍在調查中。

警方未表示男友面臨任何刑事指控，也未公布是否有其他人在場。案件的完整時間線及相關細節仍有待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 死者為62歲亞裔女子Lixu Campbell，21日清晨從法拉盛40路一棟高樓墜下，送醫至紐約長老會皇后醫院後仍被宣告死亡。

  • 警方稱，死者事發前與55歲男友一同飲酒並使用可卡因，之後因男友過去出軌問題發生爭執，情緒激動下曾一度試圖跳樓。

  • 截至目前，警方未表示男友面臨任何刑事指控，市法醫將進一步確認死亡原因與方式；案件完整時間線、現場細節及是否有其他人在場仍待調查。

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