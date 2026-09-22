涉住房歧視 布碌崙房地產公司賠償35萬元

布碌崙一家房地產公司因涉嫌住房歧視被州總檢察長詹樂霞辦公室調查，並最終達成和解賠償。圖為布碌崙社區。(記者顏潔恩／攝影)

一家布碌崙 (布魯克林)房地產 公司因非法使用租客 過往的房東租客法庭紀錄來篩選租屋申請人，導致203人遭拒絕租房，涉嫌住房歧視；紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室近日調查後與其達成和解，該公司同意支付共35萬2250元的罰款和賠償金。

根據文件，2019年7月至2025年9月期間，Brooklyn High Rise向租客背景審查公司 Weimark Credit Information Services索取租客篩選報告，這些報告包含房東與租客之間的法庭紀錄。

在這段期間，該公司共處理約2558份租屋申請，其中約1015份包含房東租客法庭相關資訊，其中又有203名申請人的報告包含這類法庭紀錄，Brooklyn High Rise在查看這些法庭紀錄後，拒絕了他們的租屋申請。

自2019年起，紐約州法律已禁止房東及其他住房提供者，以申請人過去或目前涉及房東租客法庭案件為理由拒絕提供住房；法律規定，若房東取得相關紀錄後又拒絕申請人，將推定其拒租行為違法。

該房地產公司在2025年9月5日左右收到州檢察長辦公室傳票後，才停止向Weimark索取房東租客法庭紀錄；調查還發現，Brooklyn High Rise曾要求租客在申請期間支付500至750元的「善意訂金」(good faith deposit)，用來暫時保留公寓，此舉比規定的住宅租屋申請費最高為20元的數額高出不少。

根據和解協議，Brooklyn High Rise須停止索取房東租客法庭紀錄、刪除租屋申請表中的部分問題，並須撥出15萬元成立賠償基金，用於補償那些支付訂金但未獲退款的申請人；凡在2020年1月至2025年12月期間透過該公司網站提交租屋申請，之後撤回申請或遭拒絕租房的人，都可提出索賠。

一般情況下，每名符合資格的申請人可獲得500元，若申請人能證明當時支付了750元訂金，最高可拿回相等數額，另外每個家庭只能提交一份索賠申請。

還有另外撥款的20萬2250元將作為違反紐約州「租客黑名單」相關法律的罰款，該公司還須向紐約市一項可負擔住房基金支付5萬元。