全美青少年駕駛最安全州 紐約州連3霸

根據金融教育網站WalletHub最新交通安全研究顯示，紐約州連續第三年榮登全美「青少年駕駛人最安全州」榜首。(記者馬璿／攝影)

根據金融教育網站WalletHub最新交通安全研究顯示，紐約州 連續第三年榮登全美「青少年駕駛人最安全州」榜首，在安全性、經濟環境與駕駛法規三大類別的表現皆名列前茅。報告指出，紐約青少年駕駛死亡率為全美第四低，開車使用手機比率同為全美第四低，轉彎失誤率則是全美第三低；此外，紐約每人口平均擁有的駕訓班數量居全美之冠，青少年酒駕 逮捕率也是全美第三低。

這項研究以23項指標評比全美50州，涵蓋青少年駕駛死亡率、酒駕紀錄及駕訓教育資源等面向，三大類別合計滿分為100分。紐約以總分72.14分奪冠，安全性評分與駕駛法規僅次於紐澤西。奧勒岡以72分緊追在後排名第二，紐澤西則以68.01分排名第三。研究數據來源包括聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)、聯邦公路管理局、州長公路安全協會、美國汽車協會(AAA)及聯邦調查局(FBI)等單位。

排名墊底的是蒙大拿州 ，總分僅22.78分，不到紐約的三分之一，密蘇里則以29.16分與密西西比的35.88分分居倒數第二、第三。

根據紐約州機動車輛管理局(DMV)，這已是紐約州青少年駕駛連續第三年蟬聯全美冠軍。代理局長傑克斯塔特(Christian Jackstadt)表示，希望這項研究結果能讓家長們安心，證明紐約在道路安全方面走在全美前列。

不過，雖紐約州在此排名居冠，車禍事故仍是全美16歲至19歲青少年主要死因之一。根據DMV的2024年州內數據，16歲至20歲駕駛人僅占全州持照駕駛人的4%，卻涉及全州7%的車禍事故。傑克斯塔特指出，多數青少年車禍源於駕駛經驗不足、注意力不集中、酒後駕駛及夜間駕駛，州政府已推出一系列計畫與規範，針對這些高風險行為加強管理。

值得注意的是，今年5月一份名為「Z世代莽撞指數」(Gen Z Recklessness Score)的報告也曾指出，全美年輕駕駛人車禍事故頻傳。該報告引用NHTSA數據顯示，全美Z世代相關車禍發生率平均為每10萬人14.81起，2023年更有近6000名駕駛人死於Z世代超速相關車禍。