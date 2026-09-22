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非匿名租客暖氣投訴 市府下月起逐宗調查

記者顏潔恩／紐約報導
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為改革市府處理供暖投訴方式的方式，紐約市很快將對租客提交的每一宗暖氣投訴進行個別...
為改革市府處理供暖投訴方式的方式，紐約市很快將對租客提交的每一宗暖氣投訴進行個別調查。(取自市長辦公室flickr)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，紐約市很快將對租客提交的每一宗暖氣投訴進行個別調查，這項旨在改革市府處理暖氣投訴方式的新措施，將於10月1日「供暖季」(heat season)開始時推出。

這項新政將改變市府過去的做法，此前若同一棟大樓有多名租客提出暖氣投訴，市府可將多宗投訴合併處理；但據City Limits此前報導指出，過去的政策導致市府在未進一步調查的情況下，結束處理數以千計的個別投訴。

曼達尼日前在2026年Urban 20峰會上向來自世界各地的其他市長表示，在今年市府舉行的一系列的租客聽證會中，居民多次向他們反映暖氣問題；租客指出，若市府希望讓租客更快獲得實際幫助，其中一個最直接的方法，就是確保他們能夠獲得暖氣，並知道在沒有暖氣時應如何解決問題。

曼達尼在今年5月公布住房計畫時，已承諾改革暖氣投訴處理流程；市長辦公室今年夏季發布的「租屋敲詐」聽證會報告則表示，市府檢查人員將被要求嘗試檢查所有提出非匿名投訴的公寓，不會再因為同一棟大樓有多宗投訴，而將其中部分投訴視為重複個案。

與此同時，這些租客聽證會也促成市府採取其他改革措施，例如允許租客預約部分樓宇檢查，以及改善電梯故障投訴的處理速度等。

紐約市規定，樓宇業主須在每年10月1日至次年5月31日期間為租客提供暖氣，每天上午6時至晚上10時，若室外氣溫低於55℉(約12.8℃)，室內溫度須至少維持在68℉(20℃)；晚上10時至次日上午6時，室內溫度則須至少維持在62℉(約16.7℃)。

紐約市民若遇到住宅供暖問題，可撥打311或透過311線上平台提出投訴；根據市政府網站的說明，租客在提交投訴之前，應先嘗試與房東、物業管理人員或大樓管理員協商解決問題。若問題仍未解決，市住房維護與發展局(HPD)將對相關投訴調查。

精華 FAQ

  • 市府將在10月1日供暖季開始後，對租客提交的每一宗非匿名暖氣投訴逐案調查，不再因同一棟大樓有多宗申訴，就把案件合併處理。

  • 舊制允許市府把同樓多宗投訴視為重複案件，結果有些個案在未再深入調查下就被結案，City Limits 指出這導致數以千計投訴被提前結束。

  • 租客可先嘗試與房東、物業管理人或大樓管理員協商；若仍未解決，可撥打 311 或使用 311 線上平台投訴，由市住房維護與發展局跟進調查。

租客 紐約市 曼達尼

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