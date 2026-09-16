布碌崙59歲婦女陳屍案 同居丈夫被起訴 愛犬下落不明

一名59歲女子於14日上午被發現陳屍在自家寓所，同居丈夫現遭逮捕起訴。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉一名59歲幼教老師14日被發現陳屍公寓，頭部有明顯外傷，送醫後不治，警方調查後於15日晚間依謀殺罪起訴其47歲丈夫。據悉，兩人結婚約10年，案發當天，死者兒子因母親未依約到校授課、聯絡不上而報警查看，得知噩耗後憑直覺尋人，最終在日落公園 發現繼父獨自坐在母親車內，隨即以自己的車輛將對方逼停攔下，協助警探將其逮捕歸案。嫌犯目前預計16日出庭應訊，警方仍在調查案發經過，死者飼養的愛犬也在案發後下落不明。

警方及執法消息人士指出，死者瑪莉亞·格蘭達(Maria Ines Granda)於14日上午9時30分許，被發現臉朝下倒在第79街近第三大道公寓內的沙發上，頭部有明顯外傷，送醫後仍被宣告不治。

死者繼子沃斯奎茲(Fortino Vasquez)向紐約每日郵報表示，母親周一未依約到校授課，校方因此與他聯繫，他隨即報警要求警方前往公寓查看。當天稍晚，警探請他到母親公寓會面，才得知母親已遇害的消息。沃斯奎茲說，由於當天上午他亦聯絡不上繼父馬魯西奧·格蘭達(Mauricio Granda)，便隨即告知警探應留意繼父的行蹤。

沃斯奎茲說，他憑直覺開車前往繼父先前在日落公園的舊居，途經52街時認出母親的車輛，發現繼父就坐在車內。他一面撥打警探電話通報位置，一面緩緩將自己的車輛併排逼近，阻擋對方逃逸的去路。他回憶當時畫面，表示繼父當時緊閉車窗，兩人僅隔窗對望，未發一語，「他平常對我一向很親切，但那一刻感覺完全不一樣。」

警方消息稱，多名霹靂小組警員隨後將馬魯西奧停在日落公園第52街近7大道的車內拉出帶走，晚間被依謀殺罪起訴。

沃斯奎茲表示，其母親出生於墨西哥，移民美國後取得公民身分，多數親人仍在墨西哥。她考取普通教育發展證書(GED)後就讀杜魯學院(Touro College)，之後任教於紐約市公立學校啟蒙計畫，擔任幼稚園前教師多年，「她很受學生和社區喜愛，周一學生們就已經在問老師怎麼沒來。」

沃斯奎茲說，母親與繼父結婚約10年，據他所知兩人之間並無暴力史。多名鄰居也表示，從未察覺這對夫妻有任何異狀，最近一次鄰居目擊便是她上周晚間牽著金毛拉布拉多貴賓犬散步。鄰居海爾(Sou Heir)則說，平日只聽過這對夫妻的愛犬吠叫，「除了狗，沒有人知道發生了什麼事。」

案發後有人目擊格蘭達帶著愛犬Canelo離開公寓，但警方逮捕他時，狗已不知去向。沃斯奎茲說，母親將這隻狗視如己出，呼籲民眾協助尋找愛犬下落。