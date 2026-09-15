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生活品質違規行為大執法 市警開9.8萬張罰單近半被撤銷

記者胡聲橋╱紐約報導
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市警上一財年共開出9萬8000張罰單，但近一半被撤銷，其中的原因包括手寫罰單容易...
市警上一財年共開出9萬8000張罰單，但近一半被撤銷，其中的原因包括手寫罰單容易出現信息出錯。(本報檔案照)

紐約市警察局在上一個財年共開出了9萬8000張民事罰單，這些罰單大多涉及公共場所小便、持有開蓋的酒瓶、無證擺攤、將建築材料堆放在街道上等違規行為。數據顯示，在這些民事罰單中，有近一半被聽證官取消，其中一個特別的原因是「手寫罰單」導致信息出錯。

市警察局從去年開始對生活品質違規行為加大執法行動以來，市行政審判和聽證辦公室(OATH)的官員撤銷了約4萬6000張民事罰單，占開出罰單總數的47%。罰單被撤銷絕大多數是由於「送達缺陷」和「違規通知缺陷」等問題。

與紐約市其他開具罰單的機構不同，市警察局至今仍堅持100%手工書寫民事罰單，OATH發言人塞尼戈(Marisa Senigo)表示，手寫罰單「不可避免地會因人為錯誤而導致更高的撤銷率」。塞尼戈指出，常見的錯誤包括拼字錯誤、法律條文不準確、字跡潦草導致資料輸入錯誤，以及缺少罰單送達方式等。

政府問責和透明度倡導者認為，在市府聲稱正在尋求提高效率、讓市警察局專注於重大犯罪之際，數萬張無效罰單造成了公共資源的巨大浪費。他們也表示，這不僅浪費警力，也浪費了人們處理無效罰單花費的時間。此外，批評市警察局「生活品質警務」的人士指出，該部門過於關注輕微違規行為，導致資源從能夠改善紐約市民生活的項目中被轉移。

市警察局發言人威克斯(Bradley Weekes)表示，該局正在努力解決技術性錯誤，包括對警員進行再培訓。他在一份聲明中表示，「本文提到的傳票是基於技術性問題而被撤銷的，而非基於案件事實或實質內容，警員們正在妥善識別違規行為並採取相應的執法措施」。

在2020年的一份報告中，市調查局敦促所有簽發民事罰單的市政機構，包括市警察局，將手寫罰單改為用電子系統處理。報告指出，「手寫罰單字跡潦草似乎是執行或收取罰單時最常見且反覆出現的問題」。

市警察局最初同意採用電子系統，但後來表示無法做到。相較之下，市樓宇局(DOB)一直在推行電子罰單系統，該機構表示，上個財政年度，該局80%的傳票都是通過電子方式開出的。根據OATH的數據，2026財年，市樓宇局約有13%的傳票被撤銷。

精華 FAQ

  • 市警察局在上一個財年共開出約9萬8000張民事罰單，主要針對公共場所小便、開蓋酒瓶、無證擺攤與街道堆放建材等生活品質違規。

  • 約4萬6000張、占總數47%的罰單被撤銷，主因多是送達缺陷、違規通知缺陷，以及手寫罰單造成的拼字、條文或資料輸入錯誤。

  • 批評者認為手寫罰單導致大量無效傳票，浪費警力與民眾時間，並主張市警應改採電子系統；市調查局也曾在2020年提出同樣建議。

紐約市 罰單

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