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羊頭灣深夜街頭飆車猖狂 居民不勝其擾

記者胡聲橋／紐約報導
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羊頭灣一處街口屢次出現瘋狂飆車事件，居民要求警方出面防範和制止。(谷歌街景)
羊頭灣一處街口屢次出現瘋狂飆車事件，居民要求警方出面防範和制止。(谷歌街景)

近年來，布碌崙(布魯克林)羊頭灣環帶公路(Belt Parkway)出口處，克納普街(Knapp Street)和埃蒙斯大道(Emmons Avenue)的交叉口多次發生瘋狂的街頭飆車事件。最近一次飆車事件發生在數周前，至今路面上仍留有車輛進行特技表演和原地打轉的輪胎痕跡。周圍居民忍受不了街頭飆車帶來的巨大噪音，紛紛向警方投訴，要求加強巡邏，嚴防此類擾民事件。

錄像顯示，8月22日凌晨2時左右，當時有數十人聚集在事發地，並占據了整個街道。現場有車輛原地打轉，有人燃放煙火，還有人還爬上鷹架拍攝現場，從錄像中甚至可以看到一名旁觀者差點被一輛原地打轉的汽車撞倒。

這種街頭飆車通常發生在深夜，破壞了當地街區的寧靜。一位鄰居說，每次飆車事件發生時，「噪音就突然出現，毫無徵兆，我們半夜被吵醒了」；「這就像一場入侵」，羊頭灣居民博羅夫斯基(Mitch Borofsky)說，「他們把街道兩邊都堵住了，用手機拍攝，一兩輛車在街上轉來轉去」。

另名居民塞夫里克(Diana Tsevryk)則指出，事發地通常場面很混亂，汽車引擎轟鳴，噪音非常大，甚至觸發了警報。

據斯克利亞(Leonid Sklyar)，飆車事件幾乎每天晚上11時或12時都會發生，並持續五分鐘左右；飆車不僅在這個交叉路口發生，其周邊地區都是飆車的熱門地點。鄰居穆金(Igor Mukhin)說，人群通常在凌晨2時到5時之間聚集，「警察來了之後，他們通常會開車上高速公路逃離現場」。

據警方證實，他們已逮捕一名與8月22日飆車事件有關的嫌疑人，來自長島弗里波特(Freeport)的19歲青年戈登(Jamar Gordon)被控魯莽危害他人安全(reckless endangerment)和車牌污損或遮擋。

儘管警方對這次飆車事件採取了行動，逮捕了一名嫌疑人；該街區居民表示，最讓他們感到焦慮的是，他們永遠不知道這此類占領街道的飆車事件何時會發生，因此呼籲當地警察局增加對該街區的巡邏，防止發生類似事件，而不是事發後被動應對。

精華 FAQ

  • 事件多發於布碌崙羊頭灣環帶公路出口附近，主要集中在克納普街與埃蒙斯大道交叉口，周邊路段也常被視為飆車熱點，居民多年來持續受到影響。

  • 當時約有數十人占據街道，車輛原地打轉、有人放煙火，還有人爬上鷹架拍攝，錄像甚至顯示一名旁觀者差點被轉圈汽車撞倒，場面十分混亂。

  • 警方已逮捕1名來自長島弗里波特的19歲青年，並以魯莽危害他人安全及車牌污損或遮擋起訴；居民則要求增加巡邏，別只在事後處理。

布碌崙 布魯克林 街頭飆車

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