華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」

據林女士轉述，拖車司機告訴她丈夫，若希望將車從拖車上放下，須支付200元。(受訪者提供)

居住在皇后區 貝賽(Bayside)的林女士近日遇到一樁怪事：她將汽車停在自家私宅門前，擋住自家車輛出路，卻遭人舉報 。警方到場開出違規停車罰單 後，一輛拖車 隨即來到門前準備拖車。林女士丈夫及時追出阻攔，在支付200元現金後，司機才將車放下，卻未提供收據，此後一家人連打28通電話查詢也無法取得聯繫。事後林女士向311查詢才得知，這輛拖車並非警方派遣，而是舉報者自行聯絡；涉事的「Missile Tow LLC」雖有聯邦運輸登記，其營運及紐約市拖車執照狀態卻仍待相關部門確認。

林女士表示，1日下午，一家人將汽車停在自家住宅門前，雖然擋住車道出入口，但車道內停放的是自家的另一輛車。其後有人就車輛阻擋車道報警投訴，警方到場後向該車開出違規停車罰單。

林女士說，丈夫不久後又注意到一輛車身印有「MISSILE TOW」字樣的平板拖車來到門前，已準備將自家汽車拖走，於是立即追出門。

據林女士轉述，拖車司機告訴她丈夫，若要將車留下，須支付200元；車若被拖走，之後再前往取車，則需支付275元。她丈夫只好支付200元現金，讓司機將車放下。

涉事拖車 是舉報者所聯繫

然而對方卻未給他們收據。林女士表示，家人曾向司機索取收據，對方稱需要回公司後才能提供，並留下一個電話號碼。此後她多次致電，希望取得這筆200元現金付款的憑證，但電話一直無人接聽，之後更直接轉入語音信箱。她表示，前後共撥打28通電話，仍未取得聯繫。

林女士稱，依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

林女士事後致電311查詢，工作人員告知，涉事拖車並非警方派遣，而是舉報者自行聯絡的拖車公司。這一結果令她更加後怕。林女士說，事發時家人既不知道拖車公司的身分，也不知道車輛一旦被拖走會被送往何處。「假如我老公未追出去，他把我們的車拖走了，我們到時連車被拖到哪裡都不知道」。

林女士稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。她曾致電其中一家外州業者，對方表示此前也接到多人來電，都是在尋找布朗士(Bronx)一家同名拖車公司。

她因此開始懷疑，當天到場的拖車究竟屬於哪家公司、是否具有在紐約市從事拖車業務所需的資格，以及收取200元現金的依據為何。

有車輛登記 不等於能執業

經本報查詢發現，Bronx確實登記有一家名為Missile Tow LLC的公司。根據美國聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)資料，該公司USDOT號碼為4455564，申報擁有兩輛車及一名司機，業務類別包括汽車運輸及拖運車輛。

林女士稱，依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

不過當局資料同時顯示，該公司並無有效的聯邦收費營運許可。而取得聯邦運輸部門的車輛登記，並不等同於取得在紐約市經營拖車業務的執照。因此，Missile Tow LLC是否持有紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)核發的有效拖車公司執照，仍有待市府確認。

根據DCWP規定，在紐約市經營相關拖車業務的公司及拖車司機須取得相應執照；持牌業者亦受到收費、付款方式及提供收據等規定約束。DCWP並提醒消費者保留相關文件及收據，紐約市持牌拖車公司須接受信用卡付款。

本報已就Missile Tow LLC是否持有有效拖車公司執照，以及涉事收費是否符合相關規定等問題向DCWP查詢，截至發稿前尚未獲得回覆。