我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

男子攀布碌崙大橋稱身負炸彈 揮刀刺警遭擊斃

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警事後召開記者會表示，警員攀爬上大橋纜索後欲勸說該男子，雙方對峙約一小時。...
紐約市警事後召開記者會表示，警員攀爬上大橋纜索後欲勸說該男子，雙方對峙約一小時。(取自NYPD記者會影片)

布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)4日凌晨3時許發生警員開槍擊斃男子事件。一名男子攀上大橋纜索，向警方稱身上帶有炸彈、揚言尋死，與趕抵搶救的緊急服務隊(ESU)警員對峙近一小時後，突然快速沿纜索衝向下方警員，並舉刀朝警員刺出，一名警員隨即開槍擊中他，男子送醫後不治。事件導致往布碌崙方向車道封閉逾四小時，早高峰交通受阻，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，警局將依慣例展開內部調查，並公布密錄器畫面。

警方在事後記者會上表示，凌晨3時28分接獲911報案電話，稱有男子在大橋橋梁上行走。緊急服務隊指揮官陶林(Gerard Dowling)指出，警員抵達後隨即以安全繩扣繫固定後攀上纜索，並試圖勸說該男子。

男嫌攀爬上布碌崙大橋並持刀欲攻擊警員的男子遭警方擊斃，圖為其持有的刀具。(取自N...
男嫌攀爬上布碌崙大橋並持刀欲攻擊警員的男子遭警方擊斃，圖為其持有的刀具。(取自NYPD)

陶林表示，男子手持刀具，並告訴警員「我想死，我要你們殺了我，我身上有炸彈，你們不要逼我對警察做壞事。」警員多次喝令他放下刀具，雙方對峙持續約一小時，男子始終未配合。

隨後，男子突然沿著警員所繫的同一條纜索快速下滑，逼近下方警員。陶林指出，警員雖試圖後退，但速度不及逼近的男子，當雙方相距約三呎時，男子將刀具朝最近的警員方向伸出，站在橋面上的一名緊急服務隊警員隨即開槍擊中男子。

警員隨後將男子自纜索帶下並急救，但送往表維醫院(Bellevue Hospital)後宣告不治。警方在現場尋獲刀具及手電筒，但未發現炸彈。陶林強調，緊急服務隊警員「專門受訓應對此類高風險、極度危險情況」。

曼達尼事後透過聲明表示，警方接獲報案當下該名男子「疑似正試圖從橋上跳下」，依警局慣例，凡警員開槍事件均須展開內部調查，密錄器畫面屆時也將對外公布。受此事件影響，往布碌崙方向車道自凌晨4時15分起封閉，直至上午8時30分左右才恢復通行。

這已是布碌崙大橋今夏第三起引發關注的攀爬事件。今年7月，一名女子疑因情緒困擾攀上橋梁，警方成功將她自橫梁救下。8月則有一名男子脫光衣物攀上大橋北塔頂端，隨後跳入東河，雖生還但已遭逮捕。

精華 FAQ

  • 一名男子凌晨攀上布碌崙大橋纜索，向警方聲稱自己身上有炸彈並揚言尋死。與緊急服務隊警員對峙近1小時後，他突然持刀逼近，最終遭警員開槍擊中身亡。

  • 警方表示，男子手持刀具，反覆向警員說自己想死，還要求警員殺了他，並聲稱身上有炸彈。警員多次命令他放下刀具，但他始終不配合，情勢持續升高。

  • 事件導致往布碌崙方向車道自凌晨4時15分起封閉，直到上午8時30分左右才恢復通行。市長表示警方將依慣例展開內部調查，並公開密錄器畫面供外界檢視。

布碌崙 曼達尼 槍擊

上一則

長島房市 躍全美最強賣方市場 買家高出房源36%

下一則

86街銀行搶劫未遂 嫌犯暴力犯罪使用槍枝罪成
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？

紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？
時報廣場隨機砍人1死1傷 女嫌遭警擊斃

時報廣場隨機砍人1死1傷 女嫌遭警擊斃
聖荷西警匪交火 警員中彈送醫 嫌疑人當場死亡

聖荷西警匪交火 警員中彈送醫 嫌疑人當場死亡
重罪通緝男多次逃脫 警意外中餐館抓獲「因炒麵太香」

重罪通緝男多次逃脫 警意外中餐館抓獲「因炒麵太香」

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
一名休班警察在8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供)

華人駕駛心臟病發昏厥 紐約休班警察及時將他拉出車外

2026-09-10 15:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話